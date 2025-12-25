Vatandaşların ilgisi arttı! 35 yıllık ustadan kışlık ayakkabı tüyosu

Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki küçük dükkanında yarım asırlık ömrünün büyük bölümünü mesleğine adayan 51 yaşındaki Emin Tezcan, kış mevsiminin gelmesiyle artan iş yoğunluğunu ve sektördeki değişimi değerlendirdi.

"AYAKKABI İÇERİSİNE YÜN KEÇE KOYUYORUZ"

Vatandaşlara kışlık ayakkabı kullanımı konusunda tüyolar veren Tezcan, imitasyon ürünlerin soğuk hava şartlarında çabuk yıprandığını vurguladı. Ayakları üşüyenler için pratik çözümler sunduklarını belirten Tezcan, şöyle konuştu:

"Özellikle deri ayakkabılar kışın daha iyi oluyor. Ayakları üşüyen vatandaşlar için ayakkabı içerisine yün keçe koyuyoruz. Bu sayede ayakkabının içi daha sıcak oluyor. Ayrıca buzlu ve kaygan zeminler için poli tabanlı ayakkabıları öneriyoruz. Bu tabanlar, üzerinde diş olmasa dahi yere bastığınızda zemini tutma özelliğine sahiptir ve kaymayı önler."

Ekonomik şartların etkisiyle vatandaşların yeni ayakkabı almak yerine mevcut ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ettiğini ifade eden Tezcan, talebin artmasına rağmen sektörün geleceğinden endişeli olduğunu dile getirdi.

"BELKİ DE BU MESLEĞİN SON NESLİYİZ"

Mesleğin Bolu'daki son temsilcileri olduklarını belirten Emin Tezcan, "Maalesef bizim arkamızdan yetişen kimse yok. Belki de bu mesleğin son nesliyiz. Çaba sarf etmemize rağmen artık kimse bu mesleğe ilgi göstermiyor. Kendi işini yapan bir ayakkabı tamircisi, bugün asgari ücretin üzerinde bir kazanç sağlayabilir" dedi.