FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Vatandaşların ilgisi arttı! 35 yıllık ustadan kışlık ayakkabı tüyosu

Ekonomik şartlar nedeniyle yeni ayakkabı almakta zorlananlar ayakkabı tamircilerine koştu. Bolu'da 35 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 51 yaşındaki usta, kışlık ayakkabı tüyosunda bulundu. Vatandaşların tamire ilgisinin arttığını belirten usta, sektörde yaşanan çırak sorununa da dikkati çekerek, "Belki de bu mesleğin son temsilcileriyiz" dedi.

Vatandaşların ilgisi arttı! 35 yıllık ustadan kışlık ayakkabı tüyosu
Cansu Akalp

Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki küçük dükkanında yarım asırlık ömrünün büyük bölümünü mesleğine adayan 51 yaşındaki Emin Tezcan, kış mevsiminin gelmesiyle artan iş yoğunluğunu ve sektördeki değişimi değerlendirdi.

"AYAKKABI İÇERİSİNE YÜN KEÇE KOYUYORUZ"

Vatandaşlara kışlık ayakkabı kullanımı konusunda tüyolar veren Tezcan, imitasyon ürünlerin soğuk hava şartlarında çabuk yıprandığını vurguladı. Ayakları üşüyenler için pratik çözümler sunduklarını belirten Tezcan, şöyle konuştu:

"Özellikle deri ayakkabılar kışın daha iyi oluyor. Ayakları üşüyen vatandaşlar için ayakkabı içerisine yün keçe koyuyoruz. Bu sayede ayakkabının içi daha sıcak oluyor. Ayrıca buzlu ve kaygan zeminler için poli tabanlı ayakkabıları öneriyoruz. Bu tabanlar, üzerinde diş olmasa dahi yere bastığınızda zemini tutma özelliğine sahiptir ve kaymayı önler."

Vatandaşların ilgisi arttı! 35 yıllık ustadan kışlık ayakkabı tüyosu 1

Ekonomik şartların etkisiyle vatandaşların yeni ayakkabı almak yerine mevcut ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ettiğini ifade eden Tezcan, talebin artmasına rağmen sektörün geleceğinden endişeli olduğunu dile getirdi.

"BELKİ DE BU MESLEĞİN SON NESLİYİZ"

Mesleğin Bolu'daki son temsilcileri olduklarını belirten Emin Tezcan, "Maalesef bizim arkamızdan yetişen kimse yok. Belki de bu mesleğin son nesliyiz. Çaba sarf etmemize rağmen artık kimse bu mesleğe ilgi göstermiyor. Kendi işini yapan bir ayakkabı tamircisi, bugün asgari ücretin üzerinde bir kazanç sağlayabilir" dedi.

Vatandaşların ilgisi arttı! 35 yıllık ustadan kışlık ayakkabı tüyosu 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cem Küçük emekliye zam haberini verdiCem Küçük emekliye zam haberini verdi
Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektöründe arttıGüven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektöründe arttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kış ayakkabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.