'Yapamazsın, olmaz bu memlekette' dediler yaptı! Boyu 2 metreyi buluyor, ciddi rağbet görüyor

Sulanabilir tarım alanlarının son yıllarda genişlediği Bayburt'ta ürün yelpazesine çerezlik ayçiçeğini de ekleyen çiftçiler verimden memnun. Merkeze bağlı Sakızlı köyünde hasada katılan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "4 yıl önce 500 dekarda ayçiçeği üretimi yaparken şu anda üretim alanı 5 bin 800 dekara çıktı" diyerek süreci anlattı. İşte detaylar...

'Yapamazsın, olmaz bu memlekette' dediler yaptı! Boyu 2 metreyi buluyor, ciddi rağbet görüyor

Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik desteğiyle 2021'de deneme amacıyla 500 dekarda üretimine başlanan çerezlik ayçiçeğinin ekim alanı bu yıl 5 bin 800 dekara ulaştı.

Çiftçiler, ilkbaharda ektikleri ve aylardır gece gündüz demeden bakımını yaptıkları ürünü hasat etmeye başladı.

Boyu 2 metreyi bulan ayçiçeklerinin biçerdöverle hasat edilmesinin ardından çekirdekleri branda üzerinde kurutulmaya bırakılıyor.

Güneşin altında kurutulan çekirdekler, daha sonra çuvallara doldurulup araçlara yüklenerek bölgeye en yakın fabrikaların eleme tesislerine ulaştırılıyor.

BAYBUR'TAN ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ İHTİYACININ ÖNEMLİ KISMI KARŞILANIYOR!

Merkeze bağlı Sakızlı köyünde hasada katılan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AA muhabirine, çerezlik ayçiçeği ekim alanının son 4 yılda büyük ölçüde arttığını söyledi.

Kentte daha önce geleneksel tarımın yaygın yapıldığını ve çiftçilerin hububat dışında pek fazla ürün ekmediğini belirten Eldivan, DSİ tarafından yapılan gölet ve barajlarla birlikte çiftçilerin ürün yelpazesinin genişlediğini ifade etti.

Şeker pancarı, silajlık mısır, patates gibi endüstriyel ürünlerin çok fazla üretildiğini, son yıllarda ise çiftçilerin çerezlik ayçiçeğine yönelmeye başladığını dile getiren Eldivan, "Bayburt, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çerezlik ayçiçeği noktasında ciddi bir ihtiyacı karşılıyor. 4 yıl önce 500 dekarda ayçiçeği üretimi yaparken şu anda üretim alanı 5 bin 800 dekara çıktı." dedi.

Yapamazsın, olmaz bu memlekette dediler yaptı! Boyu 2 metreyi buluyor, ciddi rağbet görüyor 1

Eldivan, sulama imkanları sayesinde Bayburt'un özellikle alternatif ürünlerde bölgede önce çıkacağına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgede ayçiçeği, şeker pancarı, silajlık mısır olmak üzere endüstriyel ürünlerle çiftçilerimiz kazanacak. Ayrıca hayvan üreticilerimizin de yem bitkileri ihtiyacının burada karşılanacağını düşünüyorum. DSİ'nin yaptığı sulama kanalları ve barajlarla beraber ilimizde neredeyse sulanmayan alanımız kalmadı. Geçmişte susuz tarımın yapıldığı yerler artık son birkaç yıldır sulu tarımla tanışmaya başladı. Özellikle ayçiçeği çerez olarak ciddi bir şekilde rağbet gördüğü için bölgede yerli ürün anlamında da büyük bir ihtiyacı karşılayacağını düşünüyorum."

"100 DEKARLA BAŞLADIĞIM EKİMİ BUGÜN 500 DEKARA ÇIKARDIM"

Çiftçilerden Erdi Okumuş da üretime 2022'de başladığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle güzel sonuçlar aldığını söyledi.

Geçmiş yıllarda buğday, arpa, yonca gibi ürünler ektiğini belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"Bunlara göre ayçiçeğinin daha verimli ve karlı olduğunu gördük. İlk başta, 'Yapamazsın, olmaz bu memlekette, hava koşullarından dolayı çekirdek yetişmez' gibi birçok söyleme rağmen ben ekim kararı aldım. 100 dekarla başladığım ekimi bugün 500 dekara çıkardım ve mükemmel sonuçlar aldım. Dekarda 400 kilogram çekirdek alımına ulaşmış durumdayız. Bunu Bayburt genelinde tüm çiftçilerimize tavsiye ediyoruz."

(AA)

