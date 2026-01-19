FİNANS

Yarım asrı aşan bir mobilya markası

Köklü üretim geleneği ve çağdaş tasarım anlayışıyla AliGüler Mobilya, 50 yılı aşkın süredir avangart mobilya alanında güçlü bir marka duruşu sergiliyor. Konut, villa, otel ve özel projelerde estetikle fonksiyonelliği dengeli biçimde buluşturan marka, mekânlara imza atıyor.

Ezgi Sivritepe

Firma sahibi Yavuz Güler, yaptığı açıklamalarda AliGüler Mobilya’nın ihracata ve doğrudan tüketiciye ulaşmaya odaklanan bir büyüme stratejisi izlediğini belirtiyor. Bu vizyon doğrultusunda yurt dışı mağaza yatırımlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği ifade ediliyor.

İHRACAT ODAKLI BÜYÜME

Bu yaklaşımın önemli adımlarından biri, ABD’nin Teksas eyaletinde açılan mağaza oldu. AliGüler Mobilya, bu hamleyle global pazarlardaki marka bilinirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bugün marka; Avrupa, Orta Doğu ve Amerika kıtalarında hayata geçirdiği projelerle birlikte 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan köklü bir mobilya üreticisi konumunda. Uluslararası projeler, AliGüler Mobilya’nın tasarım dili ve üretim kalitesinin farklı coğrafyalarda güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.

AliGüler Mobilya, yarım asrı aşan deneyimini sade ama güven veren bir duruşla geleceğe taşımaya devam ediyor.

