Yarım asrı aşan bir mobilya markası

Firma sahibi Yavuz Güler, yaptığı açıklamalarda AliGüler Mobilya’nın ihracata ve doğrudan tüketiciye ulaşmaya odaklanan bir büyüme stratejisi izlediğini belirtiyor. Bu vizyon doğrultusunda yurt dışı mağaza yatırımlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği ifade ediliyor.

İHRACAT ODAKLI BÜYÜME

Bu yaklaşımın önemli adımlarından biri, ABD’nin Teksas eyaletinde açılan mağaza oldu. AliGüler Mobilya, bu hamleyle global pazarlardaki marka bilinirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bugün marka; Avrupa, Orta Doğu ve Amerika kıtalarında hayata geçirdiği projelerle birlikte 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan köklü bir mobilya üreticisi konumunda. Uluslararası projeler, AliGüler Mobilya’nın tasarım dili ve üretim kalitesinin farklı coğrafyalarda güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.

AliGüler Mobilya, yarım asrı aşan deneyimini sade ama güven veren bir duruşla geleceğe taşımaya devam ediyor.