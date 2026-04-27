‘Yiyen şişman yemeyen pişman’ Dönerden sıkılan bunu yiyor!

Arsuz ilçesinde sokak sokak dolaşarak 1 metrekarelik ekmek teknesinde nohut dürüm ve tavuk kavurma satan Yasin Mansuroğlu, motosikletiyle lezzeti vatandaşların ayağına götürüyor. Tavuk dönerden sıkılan vatandaşlara nohut dürüm lezzetini tattıran Mansuroğlu, çalışma azmiyle de takdir topluyor.

90 TL’DEN SATIYOR

Dönerciler şehrinde Yasin Mansuroğlu geçimini sağladığı nohut dürümü 90 TL'den, tavuk kavurmayı ise 100 TL'den satışa sunuyor. 1 metrekarelik alanda ekmek parasını kazanan Mansuroğlu, şu cümleleri kurdu:



"Bir seneden beri bu işi yapıyorum. Benimle birlikte 3 kişi seyyar satıcılık yapıyor. Karaağacın içindeyim ve esnaf ile dönercilerle yarışıyorum. Tahminen bir 20-25 kişi geliyor tavuk ve nohut 1 saatte gidiyor, daha çok tavuk gidiyor. Lezzetim şaşmıyor; yiyen şişman yemeyen pişman. Gelin deneyin, pişman olmazsınız. Herkesi bekleriz, nohut 90, tavuk 100 TL"



DÖNERDEN SIKILDI NOHUT YEMEYE BAŞLADI

Tavuk dönerden sıkıldığı için nohut dürüm yemeyi tercih ettiğini ifade eden Serhat Ataş, "Ben nohut dürümü önceden beri yiyordum ve severek yiyorum. Ustamda da denedik çok lezzetli yapıyor, her gördüğümde alıyorum. Nohut dürümü herkese tavsiye ediyorum. Burada herkes dönerci olmuş, artık dönerden sıkıldık. Farklı lezzetlerin de denenmesini tavsiye ediyorum herkese. Uğraşmaya devam etsinler, en kısa sürede kendi dükkanlarını açıp dönercilerle yarışacaklarına inanıyorum" dedi.

