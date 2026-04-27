‘Yiyen şişman yemeyen pişman’ Dönerden sıkılan bunu yiyor!

Hatay'da 1 metrekarelik ekmek teknesini motosiklet sırtında vatandaşların ayağına götüren Yasin Mansuroğlu'nun hazırlayıp satışa sunduğu nohut dürüm, yoğun talep görüyor.

Arsuz ilçesinde sokak sokak dolaşarak 1 metrekarelik ekmek teknesinde nohut dürüm ve tavuk kavurma satan Yasin Mansuroğlu, motosikletiyle lezzeti vatandaşların ayağına götürüyor. Tavuk dönerden sıkılan vatandaşlara nohut dürüm lezzetini tattıran Mansuroğlu, çalışma azmiyle de takdir topluyor.

90 TL’DEN SATIYOR

Dönerciler şehrinde Yasin Mansuroğlu geçimini sağladığı nohut dürümü 90 TL'den, tavuk kavurmayı ise 100 TL'den satışa sunuyor. 1 metrekarelik alanda ekmek parasını kazanan Mansuroğlu, şu cümleleri kurdu:
"Bir seneden beri bu işi yapıyorum. Benimle birlikte 3 kişi seyyar satıcılık yapıyor. Karaağacın içindeyim ve esnaf ile dönercilerle yarışıyorum. Tahminen bir 20-25 kişi geliyor tavuk ve nohut 1 saatte gidiyor, daha çok tavuk gidiyor. Lezzetim şaşmıyor; yiyen şişman yemeyen pişman. Gelin deneyin, pişman olmazsınız. Herkesi bekleriz, nohut 90, tavuk 100 TL"
DÖNERDEN SIKILDI NOHUT YEMEYE BAŞLADI

Tavuk dönerden sıkıldığı için nohut dürüm yemeyi tercih ettiğini ifade eden Serhat Ataş, "Ben nohut dürümü önceden beri yiyordum ve severek yiyorum. Ustamda da denedik çok lezzetli yapıyor, her gördüğümde alıyorum. Nohut dürümü herkese tavsiye ediyorum. Burada herkes dönerci olmuş, artık dönerden sıkıldık. Farklı lezzetlerin de denenmesini tavsiye ediyorum herkese. Uğraşmaya devam etsinler, en kısa sürede kendi dükkanlarını açıp dönercilerle yarışacaklarına inanıyorum" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 dönümlük arazi 8 dönümlük verimli tarım alanına dönüştü2 dönümlük arazi 8 dönümlük verimli tarım alanına dönüştü
Altın satılır mı, alınır mı? Uzman isimden uyarı geldiAltın satılır mı, alınır mı? Uzman isimden uyarı geldi

En Çok Okunan Haberler
Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

