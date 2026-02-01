FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Yok satıyor' Sürekli bulunmuyor, fiyat 1500 TL 'Çok fazla rağbet var'

Karaman'da kış aylarının simgesi haline gelen ve "çiçeklerin annesi" olarak adlandırılan nergis çiçeği, yoğun ilgi görüyor. İşletmeci Fatma Nur Şalkacı "Ocak ve Şubat aylarında özellikle çok fazla rağbet görüyor. Belirli zamanlarda oluyor, sürekli bulunan bir çiçek değil. Özellikle bu aylarda diğer çiçeklere oranla daha fazla yok satıyor diyebiliriz" ifadelerini kullanırken fiyatının 1000 TL ile 1500 TL arasında değiştiğini söyledi.

'Yok satıyor' Sürekli bulunmuyor, fiyat 1500 TL 'Çok fazla rağbet var'

Ocak ve Şubat aylarında çiçekçilerde en çok tercih edilen türlerin başında gelen nergis, kendine has kokusu ve nadir bulunmasıyla dikkat çekiyor. Nergis satışları ve çiçeğin özellikleri hakkında bilgi veren işletmeci Fatma Nur Şalkacı, nergisin sadece belirli dönemlerde yetiştiğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'En azından orayı öngörebiliyoruz' Çarpıcı altın yorumu '10 dakika’ vurgusu 'En azından orayı öngörebiliyoruz' Çarpıcı altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

Yok satıyor Sürekli bulunmuyor, fiyat 1500 TL Çok fazla rağbet var 1

"DİĞER ÇİÇEKLERE ORANLA YOK SATIYOR"

Nergis çiçeğinin kültürel ve manevi değerine değinen Şalkacı, "Nergis çiçeği, çiçeklerin annesi pozisyonundadır. Ocak ve Şubat aylarında özellikle çok fazla rağbet görüyor. Kokusu ile gerçekten harika bir çiçek. Belirli zamanlarda oluyor, sürekli bulunan bir çiçek değil. Özellikle bu aylarda diğer çiçeklere oranla daha fazla yok satıyor diyebiliriz" dedi.

Yok satıyor Sürekli bulunmuyor, fiyat 1500 TL Çok fazla rağbet var 2

"FİYAT ARALIĞI BİN İLE BİN 500 LİRA BANDINDA"

Çiçeğin nadir bulunması nedeniyle buket tasarımlarının farklılık gösterdiğini belirten Şalkacı, "Nergis çiçeği diğer çiçeklere oranla nadir ve eşsiz bir çiçek olduğu için buketlerimiz diğerlerine göre tabii ki biraz daha küçük kalıyor. Fiyat aralığı da şu an bin ile bin 500 lira bandında satılıyor. Ocak ve Şubat aylarında özellikle beylere tavsiyemiz, eşlerine nergis almalarıdır" ifadelerini kullandı.

Yok satıyor Sürekli bulunmuyor, fiyat 1500 TL Çok fazla rağbet var 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emtia piyasalarında Warsh değerli metallerdeki satışları tetiklediEmtia piyasalarında Warsh değerli metallerdeki satışları tetikledi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (1 Şubat 2026)Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (1 Şubat 2026)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karaman çiçek fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.