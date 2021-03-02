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ZAYBİR Başkanı: Arıcılık yapan gençler 20 arıdan 30 bin lira kazanabilir

KOBİ HABERLERİ  | 02.03.2021 10:51 | Son Güncelleme

ZAYBİR Başkanı Abdurrahman Canlı, Genç Çiftçi projesi ve gençlere sağlanan teşvik ile ilgili bilgiler vererek arıcılığın kazançlı bir meslek olduğunu aktardı. Canlı açıklamasında, "20 tane arıyla çalışırsa, işini doğru yaparsa 200 kilo bal aldığında, bu da 30 bin TL üzerinde para yapar." dedi.

ZAYBİR Başkanı: Arıcılık yapan gençler 20 arıdan 30 bin lira kazanabilir

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Genç Çiftçi projesi kapsamında, gençlerin arıcılık yapabileceğini aktaran ZAYBİR Başkanı Abdurrahman Canlı, bu mesleğin doğru yapıldığında çok karlı olduğunu açıkladı. Bu mesleği henüz gençlere devredemediklerini vurgulayan Canlı, arıcılığın iyi bir istihdam kaynağı olduğunu vurguladı.

'ARICILIĞI GENÇLERE DEVREDEMEDİK'

DHA'ya konuşan Canlı, “Geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı, Genç Çiftçi projesi üzerine çalışmalar yaparak uygulama yürüttü. 40 yaşın altındaki gençlere yönelik proje. Bu tür projeler yapıldığında özellikle üretici örgütlerinin bu projeden kimlerin yaralanacağında etkisi olması, görüşünün olması bu projelerin tam hedeflendiği yere varmasına neden olacaktı. Bu konuda eksiklikler yaşandı. Arıcılık Türkiye geneli ve ilimizde yaşlıların yaptığı iş konusunda bulunmakta. Henüz gençlere devredemedik. Bu konuda bilgi eksikliği var” dedi.

bal üretimi -arıcılık

'İŞİNİ DOĞRU YAPAN ARICI 20 ARIDAN 30 BİN TL KAZANABİLİR'

Doğru bir planlama ile gençlerin arıcılığa teşvik edilmesi gerektiğini anlatan Abdurrahman Canlı, arıcılıkta verimin de artacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

“İnsanlar emekli olduğunda arıcılık yapıyorlar. Gençlerin eğitim sorunu var, geçim sorunu var. Kentin dışında yaşadıkları zaman sağlık sorunları var, sosyal güvenlik sorunları var. Asgari ücretin altındaki ücreti tercih yaparken arıcılık yapmayı tercih etmiyorlar. Kamu otoritesi doğru bir planlama yaparak kaynakları aktararak yaşam alanlarını terk etmeden, üretimi yaptırmalı.

bal üretimi -arıcılık

Gençler arıcılığa meylederse kendi gelecekleri, sağlıklı yaşam açısından, maddi açıdan doğru bir tercih yapmış olacaklar. Kentin gürültüsünden, potansiyel sıkıntılarından arınmış olacaklardır. Bir kilo Kestane balını 170 TL olarak açıkladık. 20 tane arıyla çalışırsa, işini doğru yaparsa 200 kilo bal aldığında, bu da 30 bin TL üzerinde para yapar. Temennimiz gençlerin bu meseleyi bir iş olarak düşünmeli bu alana girmesi verimi de artıracaktır. Kaliteyi de artıracaktır. Üretim potansiyelimiz de artmış olacaktır. İyi bir istihdam kaynağı olarak gençlerimize bir seçenek sunmaktadır.”

DHA

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