ZAYBİR Başkanı: Arıcılık yapan gençler 20 arıdan 30 bin lira kazanabilir

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Genç Çiftçi projesi kapsamında, gençlerin arıcılık yapabileceğini aktaran ZAYBİR Başkanı Abdurrahman Canlı, bu mesleğin doğru yapıldığında çok karlı olduğunu açıkladı. Bu mesleği henüz gençlere devredemediklerini vurgulayan Canlı, arıcılığın iyi bir istihdam kaynağı olduğunu vurguladı.

'ARICILIĞI GENÇLERE DEVREDEMEDİK'

DHA'ya konuşan Canlı, “Geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı, Genç Çiftçi projesi üzerine çalışmalar yaparak uygulama yürüttü. 40 yaşın altındaki gençlere yönelik proje. Bu tür projeler yapıldığında özellikle üretici örgütlerinin bu projeden kimlerin yaralanacağında etkisi olması, görüşünün olması bu projelerin tam hedeflendiği yere varmasına neden olacaktı. Bu konuda eksiklikler yaşandı. Arıcılık Türkiye geneli ve ilimizde yaşlıların yaptığı iş konusunda bulunmakta. Henüz gençlere devredemedik. Bu konuda bilgi eksikliği var” dedi.

'İŞİNİ DOĞRU YAPAN ARICI 20 ARIDAN 30 BİN TL KAZANABİLİR'

Doğru bir planlama ile gençlerin arıcılığa teşvik edilmesi gerektiğini anlatan Abdurrahman Canlı, arıcılıkta verimin de artacağına dikkat çekerek şunları söyledi: