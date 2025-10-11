FİNANS

Zeytinde köklü geçmişe sahip Antalya'da coğrafi işaretli ürünler yaygınlaştırılıyor

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde köklü bir geçmişe sahip olan ancak turizmin hareketlenmesiyle üretimin düştüğü Antalya'da, verimi artırmak için üreticiler coğrafi işaretli "Tavşan Yüreği" ve tescil çalışmaları devam eden "Beylik" zeytin üretimine yönlendiriliyor.

Zeytinde köklü geçmişe sahip Antalya'da coğrafi işaretli ürünler yaygınlaştırılıyor

Tarımda zengin ürün çeşitliliğine sahip Antalya'da 180 bin 920 dekarlık alanda zeytin üretiliyor.

Kepez ilçesindeki Lyrboton Kome Antik Kenti kazılarında gün yüzüne çıkarılan zeytinyağı tesisleri ve bölgedeki zeytin ağaçları, kentteki üretimin 2 bin 200 yıl öncesine dayandığını gösteriyor. 1960'lı yıllara kadar zeytin üretiminde söz sahibi olan ancak 1980'li yıllardan itibaren üretimin düştüğü kentte, yeni ağaçların dikilmesi ve bölgeye özgü zeytinlerin coğrafi işaret tescil belgesi almasına ilişkin çalışmalar, üretimin artmasına katkı sağlıyor.

Kentte Zeytinpark başta olmak üzere üretimin yapıldığı alanlarda ekim ayı itibarıyla zeytin hasadı başladı. Bahçelerden toplanan zeytinler, hem satışa sunuluyor hem de sıkım için fabrikalara götürülüyor.

Bu yıl yaklaşık 55 bin ton zeytin, 8 bin ton zeytinyağı bekleniyor

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, Antalya'da zeytinciliğin Hititlerin Pamfilya dönemlerinden itibaren geldiğini söyledi.

Kentte zeytin üretiminin yaklaşık 40 yıl önce düşmeye başladığını ancak son yıllarda üretimin artmasına yönelik çalışmalar yapıldığını anlatan Çandır, bu yıl iklim şartlarından dolayı bir düşüş beklediklerini belirtti.

Antalya'da bu yıl beklenen yağışın olmadığını ve bu durumun üretimi olumsuz etkilediğini dile getiren Çandır, "Antalya'da 50-55 bin ton zeytin hasadı, 7-8 bin ton da zeytinyağı bekliyoruz. Umuyorum ki bereketli olur. Üreticilerimizden beklentimiz, hasat sonrası işlemlere dikkat etmeleri, bir an önce sıkıma götürmeleri, hijyen konusunda daha duyarlı olmalarıdır." dedi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde uyarıcı levhalar hazırladıklarını ve bunları da bütün zeytin sıkım fabrikalarına yerleştirdiklerini belirten Çandır, hasat sonrası şişeleme yaparken de ışık görmeyen teneke, cam ya da özel plastik kaplarla hijyene dikkat ederek ambalajlama yapmalarını istediklerini ifade etti.

BÖLGEYE HAS ÜRÜNLER YAYGINLAŞTIRILIYOR!

Antalya'ya özgü coğrafi işaretli zeytinlerinin de olduğunu aktaran Çandır, şunları söyledi:

"Coğrafi işaret tescili aldığımız Tavşan Yüreği ile başvurusunu yaptığımız Beylik zeytinlerimiz içindeki besinler dolayısıyla dünyada kalite açısından ön sıralarda. Bizim bir yanlışımız olmuş geçmiş dönemde. Çok zeytin ağacı dikerken aslında bize ait olmayan çeşitleri de dikmişiz. Şimdi yavaş yavaş kendi ürünlerimizin, çeşitlerimizin yaygınlaşması için çaba sarf ediyoruz. Bunu sağlayabilirsek daha kaliteli zeytinlerle Antalya'yı eski tarihteki günlerine döndürebiliriz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal da Türkiye genelinde 9 milyon 133 bin 188 dekar alanda, Antalya'da ise 180 bin 920 dekar alanda zeytin üretimi yapıldığını söyledi.

Kentteki zeytin üretiminin Türkiye'nin yüzde 2'sini oluşturduğunu ifade eden Erkal, zeytinin yaygınlaşmasın ve bölgeye özgü zeytin üretiminin artmasına yönelik faaliyet yürüttüklerini kaydetti.

