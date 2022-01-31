31 Ocak Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Popüler yatırım araçları kripto paralar son 3 ayda çakıldı. 26 Ocak'ta FED, faizleri 0 ile 0.25 aralığında tuttuğunu açıkladı. Bunun ardından kripto paralarda değer kaybı meydana geldi. Bitcoin TL bazında 501 bin 643 TL oldu. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple'da son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

31 Ocak sabah saatlerine yüzde 2,35'lik düşüş ile başlayan Bitcoin 37 bin 49 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'in ocak ayı boyunca yaklaşık yüzde 20 değer kaybettiği görülüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

31 Ocak sabat saatlerinde yüzde 3,60 eriyen Ethereum 2 bin 500 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin yüzde 3,10 değer kaybederek 0,13 cent oldu. Dogecoin en çok 0,74 cent seviyesini görmüştü.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

31 Ocak sabah saatlerinde yüzde 2,70 deper kaybeden Ripple ise 0,58 cent oldu.



