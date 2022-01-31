FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 31 Ocak Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

31 Ocak Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

31.01.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple için 31 Ocak 2022 Pazartesi günü önem arz ediyor. Haftanın ilk günü olan bugünün sonucunda aylık kapanış gerçekleşecek. Ocak ayı boyunca değer kaybeden Bitcoin ve diğer kripto paraların bugün nasıl performans sergileyeceği yakından takip edilecek. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple'da son durum...

31 Ocak Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Popüler yatırım araçları kripto paralar son 3 ayda çakıldı. 26 Ocak'ta FED, faizleri 0 ile 0.25 aralığında tuttuğunu açıkladı. Bunun ardından kripto paralarda değer kaybı meydana geldi. Bitcoin TL bazında 501 bin 643 TL oldu. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple'da son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

31 Ocak sabah saatlerine yüzde 2,35'lik düşüş ile başlayan Bitcoin 37 bin 49 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'in ocak ayı boyunca yaklaşık yüzde 20 değer kaybettiği görülüyor.

31 Ocak Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

ETHEREUM NE KADAR?

31 Ocak sabat saatlerinde yüzde 3,60 eriyen Ethereum 2 bin 500 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin yüzde 3,10 değer kaybederek 0,13 cent oldu. Dogecoin en çok 0,74 cent seviyesini görmüştü.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

31 Ocak sabah saatlerinde yüzde 2,70 deper kaybeden Ripple ise 0,58 cent oldu.

Dolar haftanın ilk gününe nasıl başladı? 31 Ocak Pazartesi dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?Dolar haftanın ilk gününe nasıl başladı? 31 Ocak Pazartesi dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?
Gram ve yarım altın fiyatları! 31 Ocak Pazartesi gram, yarım, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar oldu?Gram ve yarım altın fiyatları! 31 Ocak Pazartesi gram, yarım, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar oldu?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Yeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldiYeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldi
Putin'den kripto para hamlesi! Rusya Merkez Bankası ile...Putin'den kripto para hamlesi! Rusya Merkez Bankası ile...
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Swinger partisi ölümle bitti! Yeni detaylar...

Swinger partisi ölümle bitti! Yeni detaylar...

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş var mı? İlk veriler gelmeye başladı…

İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş var mı? İlk veriler gelmeye başladı…

Liralaşmaya destek için ilk adım atıldı: Kurumlar vergisi...

Liralaşmaya destek için ilk adım atıldı: Kurumlar vergisi...

'Kritik seviye' dedi ve açıkladı: Değer kaybı hızlanabilir!

'Kritik seviye' dedi ve açıkladı: Değer kaybı hızlanabilir!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Asgari ücrette 638 TL detayı! Tüm çalışanları ilgilendiren haber

Asgari ücrette 638 TL detayı! Tüm çalışanları ilgilendiren haber

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Akaryakıta zam beklentisi!

Akaryakıta zam beklentisi!

Yeni genelge ile duyuruldu... Artık 10.848 TL

Yeni genelge ile duyuruldu... Artık 10.848 TL

Altın, dolar, Bitcoin... Fed açıkladı, tarih belli oldu: Mart ayını bekleyin...

Altın, dolar, Bitcoin... Fed açıkladı, tarih belli oldu: Mart ayını bekleyin...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.