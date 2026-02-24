FİNANS

4 ayda 2,1 trilyon dolar buhar oldu! Bitcoin kritik seviyenin altında

Lider kripto para birimi Bitcoin tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Trump'ın tekrar ABD Başkanı seçilmesiyle yaptığı açıklamalarının ardından rekorlar kıran Bitcoin, küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğiliminin etkisiyle 64 bin doların altına gerileyerek son dönemin en sert düşüşlerinden birini daha yaşadı.

Begüm Özkaynak

Kripto para piyasalarında satış baskısı derinleşti. Bitcoin'de günlük kayıp yüzde 3,8’e ulaşırken fiyat 63.130 dolar seviyesine geriledi. Analistler, ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler ile küresel finansal piyasalardaki dalgalanmanın satışları hızlandırdığını belirtiyor. Küresel riskten kaçış eğilimiyle yatırımcıların altın ve tahvil gibi güvenli limanlara yönelmesi, kripto varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.

ZİRVEDEN BU YANA YÜZDE 49 DÜŞÜŞ

Bitcoin, Ekim 2025'te gördüğü 126.223 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 49 değer kaybetti. Zirve sonrası başlayan aşağı yönlü trend, yalnızca Bitcoin'i değil, kripto para piyasasının genelini de olumsuz etkiledi.

4 AYDA 2,1 TRİLYON DOLAR ERİDİ

Kripto para piyasasının toplam değeri de sert geriledi. Geçen yıl ekim ayında 4,28 trilyon dolara kadar yükselen toplam piyasa değeri, son verilerle birlikte 2,18 trilyon dolara düştü. Böylece yaklaşık dört ay içinde piyasadan 2,1 trilyon dolar silinmiş oldu.

ETHEREUM'DA KAYIP YÜZDE 63

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da satış dalgasından güçlü şekilde etkilendi. Ağustos 2025'te 4.946 dolar ile tarihi zirvesini gören Ethereum, bugün yüzde 2,9 düşüşle 1.829 dolara geriledi. Böylece Ethereum'daki toplam değer kaybı zirveden bu yana yüzde 63'e ulaştı.

