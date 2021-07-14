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9 yıl sonra 26 milyon dolarlık kripto para cüzdanı aktif oldu!

14.07.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter üzerinden paylaşımlar yapan popüler kripto para izleme botu Whale Alert, dokuz yılı aşkın süredir uykuda olan bir Bitcoin (BTC) cüzdanının yeniden etkinleştirildiğini duyurdu.

9 yıl sonra 26 milyon dolarlık kripto para cüzdanı aktif oldu!

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği Whale Alerts platformu bir kripto para cüzdanının 9 yıl sonra aktif olduğunu tespit etti!

Whale Alerts, cüzdanda 26,147,621 dolar değerinde 791 Bitcoin bulunduğunu açıkladı.

Cüzdanın Bitcoin kurucusu Satoshi Nakamoto'nun ortadan kaybolmasından kısa bir süre önce oluşturulmasından dolayı kripto para yatırımcıları ve meraklıları cüzdanın Satoshi Nakamoto'ya ait olduğuna dair komplo teorilerini dillendirmeye başladılar.

Twitter üzerinden yapılan paylaşıma bazı kişiler, cüzdan sahibinin şifresini kurtarmak için 9 yıl boyunca düşündüğü ve yeni hatırladığına dair eğlenceli yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

KRİPTO PARA PİYASASINDA KAYIPLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Çin ve İngiltere'nin attığı adımların ardından kripto paralarda yaşanan kayıplar devam ediyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 1.30 trilyon dolara kadar indi. Kripto para piyasasının toplam değeri bu rakamı en son 2021 şubat ayında gördü. Değer kaybının devam etmesi halinde 2021'in tüm kazançları silinecek.

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SATOSHI NAKAMOTO KİMDİR?

Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen kişi veya grupların kullandığı isimdir. Bu uygulamanın bir parçası olarak aynı zamanda ilk blok zinciri veritabanını tasarlamış, Aralık 2010'a kadar Bitcoin'i geliştirmeye devam etmiştir.

Kim olduğu hâlâ bilinmeyen Nakamoto'nun, 5 Nisan 1975 doğumlu Japonya'da yaşayan bir adam olduğu iddia edilmiştir. Fakat ortaya atılan iddiaların çoğu Nakamoto'nun, Amerika veya Avrupa'da yaşayan, Japon asıllı olmayan, kriptografi (şifreleme) uzmanı ve bilgisayar bilimcilerinden biri olduğu yönündedir.

Satoshi Nakamoto'nun yaklaşık 1 milyon adet Bitcoin'e sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü 13 Mart 2021 fiyatı baz alındığında yaklaşık 61.7 milyar dolara tekabül ediyor.

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bitcoin
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