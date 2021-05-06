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Albforex kripto para borsası ve Bittrt ortaklığı! Yeni adı 'Albcoin' oldu

06.05.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaldıraçlı menkul kıymet işlemleri alanında faaliyet gösteren aracı kuruluş Albforex, kripto para borsalarından Bittrt'ye ortak olarak, yeni regülasyon beklenen kripto para borsasına yatırım yapan ilk aracı kuruluş oldu.

Albforex kripto para borsası ve Bittrt ortaklığı! Yeni adı 'Albcoin' oldu

Şirketin düzenlediği basın toplantısında şirket yöneticilerinin verdiği bilgiye göre 2012'de faaliyete geçen Albforex, aynı gruba ait Bittrt'nin %47'sini satın aldı. İşlem yaklaşık üç ay önce gerçekleşirken, duyurusu bugün yapıldı.

Kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklayan düzenlemenin geçen ay yayımlanması ve yine geçen ay en az iki kripto para borsasının kapanarak yatırımcıları mağdur etmesinin ardından son birkaç yılda ortaya çıkan sektörün nasıl regüle edileceği yakından izleniyor.

Hakkında net büyüklük bilgisi bulunmayan ancak gençler başta olmak üzere pek çok kişinin yatırım yaptığı kripto para ve diğer kripto varlıklar geçen aya kadar herhangi bir düzenlemeye tabi değildi.

Kripto para borsaları düzenleyici kuruluş Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetki alanına girmediği için çerçevesinin TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı da içeren dağınık bir yapı tarafından çizilmesi gerekiyor. Son olarak kripto para ve diğer kripto varlıklar hakkında yapılması gereken düzenlemeler Finansal İstikrar Komitesi bünyesinde takip edilmeye başlandı.

"SAĞLIKLI PİYASA ALT YAPISI OLUŞTURACAĞIZ"

Artık Albcoin olarak faaliyet gösteren Bittrt'nin Genel Müdürü Arif Şahin, düzenlenen basın toplantısında yeni düzenlemelerin hızla çıkacağını umduğunu belirterek, "Türkiye'de de regülasyonları destekliyor ve hızlı bir şekilde çıkmasını umuyoruz. Bu regülasyonlar çıkarsa hem devlette gelir kaynağı... hem de firmalara sağlıklı bir piyasa yapısı oluşmuş olacak" dedi.

Şahin, planlanan düzenlemede, kripto varlık borsalarının hukuki olarak bir aracı kurum ile birlikte faaliyet göstermesinin gerekip gerekmeyeceğinin net olmadığını belirterek, böyle bir şart gelmese bile bir lisanslama sistemi gelebileceğini ifade etti.

Aracı kurum olma zorunluluğu gelmese bile Albforex ortaklığı ile buna hazır olacaklarını ifade eden Şahin, "Aracı kurum olmadan var olan firmalar söz konusu, son derece iyi büyüklüklere sahip. Ben karar vericilerin o firmaların da yapılarını dikkate alarak uyumlu bir düzenleme çıkaracağını düşünüyorum" dedi.

Şahin, sektörün gelecek düzenlemelerin asgari sermaye şartı getirmesini, kripto para kuruluşularının "soğuk cüzdanları" ile yapılan işlemlerin karşılığının görülebileceği Takasbank veya benzeri bir yapının kurulması gerektiğini ifade etti.

Coinmarketcap verilerine göre Türkiye'de en az 14 kripto para borsası faaliyet gösterirken, Şahin'in verdiği bilgiye göre şirket aylık ortalama 40-50 milyon lira işlem hacmine sahip. Türkiye'deki büyük borsaların günlük işlem hacmi ise 1 milyar doları bulabiliyor.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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