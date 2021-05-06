Albforex kripto para borsası ve Bittrt ortaklığı! Yeni adı 'Albcoin' oldu

Şirketin düzenlediği basın toplantısında şirket yöneticilerinin verdiği bilgiye göre 2012'de faaliyete geçen Albforex, aynı gruba ait Bittrt'nin %47'sini satın aldı. İşlem yaklaşık üç ay önce gerçekleşirken, duyurusu bugün yapıldı.

Kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklayan düzenlemenin geçen ay yayımlanması ve yine geçen ay en az iki kripto para borsasının kapanarak yatırımcıları mağdur etmesinin ardından son birkaç yılda ortaya çıkan sektörün nasıl regüle edileceği yakından izleniyor.

Hakkında net büyüklük bilgisi bulunmayan ancak gençler başta olmak üzere pek çok kişinin yatırım yaptığı kripto para ve diğer kripto varlıklar geçen aya kadar herhangi bir düzenlemeye tabi değildi.

Kripto para borsaları düzenleyici kuruluş Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetki alanına girmediği için çerçevesinin TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı da içeren dağınık bir yapı tarafından çizilmesi gerekiyor. Son olarak kripto para ve diğer kripto varlıklar hakkında yapılması gereken düzenlemeler Finansal İstikrar Komitesi bünyesinde takip edilmeye başlandı.