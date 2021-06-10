Basel Komitesi’nden bankalar için Bitcoin açıklaması

Basel Bankacılık Denetim ve Gözetim Komitesi, bankalar için Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yönelik teklifte kripto paraları en yüksek risk kategorisinde tanımladı.

Basel Bankacılık Denetim ve Gözetim Komitesi, bankaların portföylerinde Bitcoin ve kripto para birimi varlıklarını tutmaları durumunda en zorlu sermaye yükümlülüğü şartlarına tabi olmalarına yönelik teklif hazırladı.

Komite, bugün yaptığı açıklamada, bankacılık sektörünün kripto paralar nedeniyle kara para aklama, itibar kaybı ve sert dalgalanmalar gibi temerrütlere yol açabilecek risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin de dahil olduğu komite, “Kripto varlıklar ile ilişkili hizmetlerdeki büyüme, finansal istikrar endişelerini ve bankaların karşı karşıya olduğu riskleri artırma potansiyeli taşıyor. Sermaye, mevduat sahipleri ile bankanın diğer kıdemli müşterilerinin zarara uğratmayacak şekilde, kripto varlık kayıplarının tamamını karşılamaya yetecek düzeyde olacak” değerlendirmesini yaptı.