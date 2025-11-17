Bitcoin'de büyük çöküş! Son 6 ayın dibini gördü... Kripto para piyasasında neler oluyor?

Bitcoin'de son dakika haberleri yakından takip edilirken, büyük düşüş yaşandı. Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini gören Bitcoin 94 bin dolara kadar geriledi. Yatırımcılar neler olduğunu anlamaya çalışırken; 'Bitcoin ne kadar? Kaç dolar?' sorularına da yanıt aranıyor.

YÜZDE 30'DAN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Yılın ilk aylarında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kripto dostu mesajlarıyla güç kazanan Bitcoin, aradan geçen süreçte bu kazanımların yüzde 30’dan fazlasını geri verdi.

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİ KRİPTO PİYASASINI DA SARSTI

Ekim ayında açıklanan yeni gümrük vergileri küresel piyasalarda sert tasfiyeleri tetikledi. Bu gelişme, yatırımcı güvenini belirgin şekilde zayıflattı. Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıklar, bu sarsıntıdan sonra toparlanmakta güçlük çekiyor.

Uzmanlara göre satış dalgası, kurumsal yatırımcıların yeniden alım pozisyonuna geçmesini engelledi ve yılın başındaki akış odaklı güçlü destek ortadan kalktı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ SOĞUMA ETKİSİ DERİNLEŞTİRDİ

Piyasalardaki geri çekilme, özellikle yüksek değerli teknoloji hisselerindeki düşüşle daha da hızlandı. Bu riskten kaçış ortamı, daha küçük ve likiditesi düşük altcoin’lerde daha sert kayıplara yol açtı.

Analistler, mevcut zayıf risk iştahı ve belirsizlik ortamı sürdükçe Bitcoin’in volatil seyrinin devam edebileceğini belirtiyor.

BITCOIN NE KADAR? KAÇ DOLAR?

Bitcoin, 17 Kasım 2025 yeni haftanın ilk gününde ise hafif yükseldi. Bitcoin saat 08.00 itibarıyla 95 bin 566 seviyesinden işlem görüyor.