Bitcoin’de son durum: Ne kadar, kaç dolar? Yön değişti... 4 haftanın dibinden toparlanıyor

Geçtiğimiz hafta kurumsal talepteki zayıflama ve piyasalardan artan para çıkışı nedeniyle %5’i aşan değer kaybı yaşayan Bitcoin, cuma gününü 109 bin 700 dolar seviyesinde kapattı. Ancak hafta sonu işlemlerinde yönünü yukarı çeviren BTC, pazar günü %2,3 prim yaparak 112 bin 200 dolara kadar yükseldi.

BITCOIN NE KADAR?

Yeni haftanın ilk gününde de Bitcoin fiyatı 111 bin 800 dolar seviyesine yakın bir denge arayışı içerisinde bulunuyor.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR

Piyasalarda gözler bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrildi. Verilerin beklentilerin altında kalması halinde, Fed’in faiz politikası konusunda daha temkinli bir duruş sergileyeceği beklentisi güçlenebilir. Bu durum, riskli varlıklar arasında görülen Bitcoin ve diğer kripto paralara yeniden alım ilgisini artırabilir.

KRİPTO VARLIKLARDA GENEL GÖRÜNÜM

Bitcoin’de görülen toparlanma, diğer büyük kripto paralara da yansıdı. Ethereum ve altcoinlerde hafta sonu kısmi yükselişler izlendi. Ancak analistler, fiyatların yeni bir yön belirlemesi için makroekonomik verilerin belirleyici olacağı görüşünde birleşiyor.