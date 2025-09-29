FİNANS

Bitcoin’de son durum: Ne kadar, kaç dolar? Yön değişti... 4 haftanın dibinden toparlanıyor

Kripto para piyasaları geçen haftayı sert kayıplarla tamamlasa da yeni haftaya toparlanma işaretleriyle başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 4 haftanın en düşük seviyelerinden dönerek yeniden yükseliş eğilimine girdi.

Devrim Karadağ

Geçtiğimiz hafta kurumsal talepteki zayıflama ve piyasalardan artan para çıkışı nedeniyle %5’i aşan değer kaybı yaşayan Bitcoin, cuma gününü 109 bin 700 dolar seviyesinde kapattı. Ancak hafta sonu işlemlerinde yönünü yukarı çeviren BTC, pazar günü %2,3 prim yaparak 112 bin 200 dolara kadar yükseldi.

BITCOIN NE KADAR?

Yeni haftanın ilk gününde de Bitcoin fiyatı 111 bin 800 dolar seviyesine yakın bir denge arayışı içerisinde bulunuyor.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR

Piyasalarda gözler bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrildi. Verilerin beklentilerin altında kalması halinde, Fed’in faiz politikası konusunda daha temkinli bir duruş sergileyeceği beklentisi güçlenebilir. Bu durum, riskli varlıklar arasında görülen Bitcoin ve diğer kripto paralara yeniden alım ilgisini artırabilir.

KRİPTO VARLIKLARDA GENEL GÖRÜNÜM

Bitcoin’de görülen toparlanma, diğer büyük kripto paralara da yansıdı. Ethereum ve altcoinlerde hafta sonu kısmi yükselişler izlendi. Ancak analistler, fiyatların yeni bir yön belirlemesi için makroekonomik verilerin belirleyici olacağı görüşünde birleşiyor.

Anahtar Kelimeler:
Kripto para bitcoin (btc)
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

