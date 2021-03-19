FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin, ETH ve BNB gerilerken LINK, FIL, LPT, BAT ve MANA destek gördü

Bitcoin, ETH ve BNB gerilerken LINK, FIL, LPT, BAT ve MANA destek gördü

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 19.03.2021 09:11 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranını 2023 yılına kadar sabit tutacağını açıklamasının ardından 61 bin doları gören Bitcoin kar satışlarıyla birlikte 58,000 dolar sınırına döndü. Bitcoin'i Ethereum ve Binace Coin'de takip etti. Böylece kripto para piyasasında hacim daraldı.

Bitcoin, ETH ve BNB gerilerken LINK, FIL, LPT, BAT ve MANA destek gördü

Son 24 saat içinde 54,253.58 ve 60,116.25 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.28 düşüşle 58,043.28 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 1.59 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 82.9 milyar dolara geriledi.

ETHEREUM BITCOIN'İ TAKİP ETTİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.13 düşüşle 1,784.77 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 3.13 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 205.44 milyar dolara geriledi.

BNB' DE GERİLEME

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 2.86 düşüşle 264.88 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 6.24 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 40.93 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 29 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 776.54 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

KRİPTO PARA PİYASASININ HACMİ DARALDI

Kripto para piyasalarındaki kâr satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 68 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,884 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,729 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.9'unu Bitcoin, yüzde 11.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 13 milyar dolarlık düşüşle 141 milyar dolar düzeyindeydi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:
"Fed toplantısının ardından konuşma yapan Powell enflasyon beklentisi doğrultusunda piysaya müdahale etmeyi düşünmediklerini, ekonomik toparlanmanın bunun önüne geçeceğini belirtti. Konuşma sırasında ilave likidite desteğine değinen Powell önümüzdeki günlerde bunu konuşacaklarını açıkladı. Ekonomik büyüme tahmininin ise beklenenden yüksek gelmesi spot alıcılarını tetikledi.

"Bankacılık devleri arasında olan Morgan Stanley, Bitcoin’i yatırım yapılabilir bir varlık olarak gördüğünü açıkladı. İnancı doğrultusunda hareket eden Banka, yatırımcılarına sepetlerinde Bitcoin’in de olması gerektiğine değindi ve yatırımcılarına kripto para hizmeti vermek için düğmeye bastı. Yanı sıra, yatırımcıların, Bitcoin konusunda kendilerini eğitmelerine ve temkinli olmaları gerektiğine değindi.

LINK, FIL, LPT, BAT VE MANA ARTTI

"ETH 2.0 güncellemesinin başlatılmasının ardından borsalarda kıtlık yaşanmaya başladı. Merkeziyetsiz finans popüler olunca Ether’e olan talep artmaya devam etti. Böylelikle kullanılmak üzere alınıp depolanan ETH miktarlarında artış oldu. Borsalardan çekim devam ediyor.

"En büyük kripto fonu Grayscale, artık müşterilerine beş farklı kripto para birimi ile yeni tröstler kullanma imkanı sunuyor. Grayscale Investments, Chainlink (LINK), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Basic Attention Token (BAT) ve Decentraland (MANA) coinlerine dayalı beş yeni kripto para birimi tröstü başlattığını duyurdu. Duyurunun ardından bu 5 kripto para biriminde yüzde 100’e varan yükselişler görüldü. (Grafik)

2df6b35e2f47ac11a8a39ee445bd87ba

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttuSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu
Kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler ve değişen dengeler Kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler ve değişen dengeler
1000 TL başvuruları devam ediyor!1000 TL başvuruları devam ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Doğadan topladı, zengin oldu!
Doğadan topladı, zengin oldu!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Ali Koç duyurdu: Tarihi yatırım!
Ali Koç duyurdu: Tarihi yatırım!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme
120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak
120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler ve değişen dengeler
Kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler ve değişen dengeler
Diyanet Bitcoin'e caiz değil demişti, Caizcoin çıktı!
Diyanet Bitcoin'e caiz değil demişti, Caizcoin çıktı!
AB'den kripto para uyarısı: Bitcoin'le her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
Flaş açıklama: Her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
AskToken'de yer değişikliği! Cardano yükseldi, Bitcoin dev bankaları geride bıraktı!
Bitcoin dev bankaları geride bıraktı!
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano ve NFT Token piyasası son durum!
Kripto para piyasası büyüyor!
Gözlemeden sonra kripto parayla tost dönemi başladı!
Kripto parayla tost dönemi başladı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.