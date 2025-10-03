FİNANS

Bitcoin ne kadar, kaç dolar olacak? Yükseliş sonrası JPMorgan'dan yeni tahmin: Yüzde 42 artabilir!

Bitcoin fiyatıyla ilgili son dakika haberleri yakından takip edilirken, son günlerde hareketlilik arttı. Yükselişle birlikte Bitcoin 119 bin dolar seviyesinden işlem görürken, "Bitcoin ne kadar, kaç dolar olacak?" sorusuna yanıt olarak yeni fiyat tahmini geldi. JPMorgan, Bitcoin'in adeta uçuşa geçeceğini iddia ederken tarih vererek yüzde 42'lik artış iddiasında bulundu.

Devrim Karadağ

Bitcoin'de son dakika haberi geldi. Son günlerdeki yükselişle birlikte bu sabah itibariyle 119 bin dolardan işlem gören dünyanın en büyük kripto vardlığı olan Bitcoin için yıl sonu tahmini geldi. "Bitcoin ne kadar, kaç dolar olacak?" sorusuna yanıt veren JPMorgan analistleri yatırımcıları heyecanlandırdı.

BITCOIN İÇİN 165 BİN DOLAR TAHMİNİ

JPMorgan analistleri, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 165 bin dolara yükselebileceğini öngördü. Bankanın yayımladığı raporda, Bitcoin’in altına kıyasla hala düşük değerli olduğu vurgulandı.

Bitcoin ne kadar, kaç dolar olacak? Yükseliş sonrası JPMorgan dan yeni tahmin: Yüzde 42 artabilir! 1

ALTINA KIYASLA UCUZ

Rapora göre, Bitcoin-altın volatilite oranı 2,0 seviyesinin altına geriledi. Bu durum, Bitcoin’in altına kıyasla yalnızca 1,85 kat daha fazla risk sermayesi tükettiğini ortaya koyuyor.

Bitcoin ne kadar, kaç dolar olacak? Yükseliş sonrası JPMorgan dan yeni tahmin: Yüzde 42 artabilir! 2

YÜZDE 42'LİK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Bu orana göre, Bitcoin’in mevcut 2,3 trilyon dolarlık piyasa değerinin yaklaşık yüzde 42 artması gerektiği hesaplanıyor. Analistlere göre bu artış, Bitcoin fiyatını 165 bin dolar seviyesine taşıyacak.

Anahtar Kelimeler:
J.P. Morgan Kripto para son dakika bitcoin (btc)
