FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para

Bitcoin rekor kırdı, ABD'de hükümetin kapanması etkili oldu

ABD hükümetinin kapanması, Bitcoin fiyatını artırdı. Kripto para piyasası da bu süreçte değer kazandı.

Bitcoin rekor kırdı, ABD'de hükümetin kapanması etkili oldu

Bitcoin, ABD'de hükümetin kapanmasının riskleri artırması, Bitcoin fiyatını artırdı. Bitcoin, 125 bin 500 doları aşarak rekor tazeledi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasası değeri 24 saatte yüzde 1,50 artış gösterdi. Bu değer 4 trilyon 260 milyar dolara yükseldi.

Bitcoin'in fiyatı, 1 Ekim'deki kapanma riskleri nedeniyle son 24 saatte yüzde 2,5'ten fazla arttı. Fiyat 125 bin 559 dolara ulaştı.

Bu durum, Bitcoin’in fiyatının daha önceki rekorunu yenilemesinde etkili oldu. 14 Ağustos'ta 124 bin 480 dolarlık rekor kırılmıştı.

ABD hisse senetlerindeki yükselişler ve Bitcoin ile bağlantılı fonlara yeniden girişler destekleyici oldu. TSİ 09.15 itibarıyla Bitcoin, 125 bin 149 dolardan işlem gördü.

Haftalık değer kazancı yaklaşık yüzde 15 olarak hesaplandı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada olan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 1,1 arttı.

Hükümetin kapanması mali riskleri artırdı. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bütçe anlaşmazlığı, 1 Ekim’de hükümetin kapanmasına yol açtı.

Bu süreçte, Çalışma İstatistikleri Bürosu bazı verileri yayımlamadı. Analistler, veri akışındaki kesintilerin, faiz indirimleri ile ilgili belirsizliği artırdığını belirtti.

ABD doları ve tahvilleri, ekonomik görünümde belirsizlik nedeniyle geriledi. Hükümetin kapanmasının, GSYH büyümesi üzerinde olumsuz etkisi olacağını öngördüler.

Yatırımcılar, güvenli liman varlıklarına yöneldi. Hisse senetleri ise yapay zeka ivmesiyle rekor seviyelere ulaştı.

Güvenli liman varlığı altın, jeopolitik riskler ve düşen faiz oranları tarafından destekleniyor. Bu durum altının yükselişini sürdürmesini sağladı.

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna’daki gelişmelere dikkat çekti. ABD'nin finansal istikrarına olan güvenin azalması, dolara olan güveni etkiledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ons altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı! 'Daha da yukarı çıkma riski var'Ons altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı! 'Daha da yukarı çıkma riski var'
Sayıştaya üye seçiminde komisyon süreci başlıyorSayıştaya üye seçiminde komisyon süreci başlıyor

Anahtar Kelimeler:
bitcoin rekor abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.