Bitcoin rekor kırdı, ABD'de hükümetin kapanması etkili oldu

Bitcoin, ABD'de hükümetin kapanmasının riskleri artırması, Bitcoin fiyatını artırdı. Bitcoin, 125 bin 500 doları aşarak rekor tazeledi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasası değeri 24 saatte yüzde 1,50 artış gösterdi. Bu değer 4 trilyon 260 milyar dolara yükseldi.

Bitcoin'in fiyatı, 1 Ekim'deki kapanma riskleri nedeniyle son 24 saatte yüzde 2,5'ten fazla arttı. Fiyat 125 bin 559 dolara ulaştı.

Bu durum, Bitcoin’in fiyatının daha önceki rekorunu yenilemesinde etkili oldu. 14 Ağustos'ta 124 bin 480 dolarlık rekor kırılmıştı.

ABD hisse senetlerindeki yükselişler ve Bitcoin ile bağlantılı fonlara yeniden girişler destekleyici oldu. TSİ 09.15 itibarıyla Bitcoin, 125 bin 149 dolardan işlem gördü.

Haftalık değer kazancı yaklaşık yüzde 15 olarak hesaplandı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada olan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 1,1 arttı.

Hükümetin kapanması mali riskleri artırdı. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bütçe anlaşmazlığı, 1 Ekim’de hükümetin kapanmasına yol açtı.

Bu süreçte, Çalışma İstatistikleri Bürosu bazı verileri yayımlamadı. Analistler, veri akışındaki kesintilerin, faiz indirimleri ile ilgili belirsizliği artırdığını belirtti.

ABD doları ve tahvilleri, ekonomik görünümde belirsizlik nedeniyle geriledi. Hükümetin kapanmasının, GSYH büyümesi üzerinde olumsuz etkisi olacağını öngördüler.

Yatırımcılar, güvenli liman varlıklarına yöneldi. Hisse senetleri ise yapay zeka ivmesiyle rekor seviyelere ulaştı.

Güvenli liman varlığı altın, jeopolitik riskler ve düşen faiz oranları tarafından destekleniyor. Bu durum altının yükselişini sürdürmesini sağladı.

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna’daki gelişmelere dikkat çekti. ABD'nin finansal istikrarına olan güvenin azalması, dolara olan güveni etkiledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır