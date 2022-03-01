Son dakika: Bitcoin şaha kalktı! Son bir yılın en güçlü artışı: Tam 10 bin dolar…

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle uygulanan ağır yaptırımların Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara olan talebi artırdığı ifade ediliyor. Savaşın yaşandığı Ukrayna’da ise nakit paraya erişimdeki problemler, kripto parayı güçlü bir alternatif olarak öne çıkardı.

Bu gelişmelerle Bitcoin, savaşın ilk günlerindeki belirsizlikle birlikte 34 bin 500 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesinin ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi ve son 24 saatte yaklaşık yüzde 15’lik bir değer artışı yaşadı. Bu hareketle birlikte lider kripto para birimi Bitcoin 44 bin dolar seviyesinin üzerine tırmandı. Bitcoin’deki bu değer artışı, kripto para piyasasına da yukarı yönlü bir ivme kazandırdı.

Bu hareketle Bitcoin günlük bazda son bir yılın en güçlü fiyat artışını yaşadı. En son 2021 yılının Şubat ayında günlük olarak yüzde 16’ya yakın bir yükseliş kaydeden kripto para, o günden bugüne bu büyüklükte bir hareket görmemişti.

ETHEREUM 3 BİN DOLARA DOĞRU HAREKET EDİYOR

Piyasadaki bu yukarı yönlü ivme ile birlikte Ethereum (ETH), kaydettiği yükseliş hareketlerinin ardından 3 bin dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Piyasa değeri yüksek çoğu altcoin, çeşitli oranlarda yukarı yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye başladı. En büyük altcoin olan ETH şu sıralar yüzde 10’un üzerinde değer artışı ile 2 bin 912 dolardan işlem görüyor.

Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 2 trilyon dolara yaklaştı. “Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi” de lider kripto para birimindeki yükselişin etkisiyle 51 puan ile nötr bölgeye yükseldi.



