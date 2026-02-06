Bitcoin sert düştü! Yüzde 50'ye yakın değer kaybetti

Küresel piyasalarda kripto varlıklarda tam anlamıyla bir çöküş yaşanıyor. Kripto varlıklar Bitcoin öncülüğünde sert geriledi.

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, perşembe günü 66 bin doların altını test etti. Piyasalarda yakından izlenen 70 bin dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte satış baskısı da hızlandı. Bitcoin, dün yüzde 13’ü aşan kayıpla Kasım 2022’de FTX’in çöküşünden bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti. Bu sabah ise yüzde 4,8’e varan düşüşle 60 bin 33 dolara kadar gerileyerek yeni bir dip seviyeyi test etti.

Saat 9.30 itibariyle Bitcoin 65 bin 700 dolardan, Ethereum ise 1937 dolardan işlem gördü. Böylece Bitcoin, ekim ayında gördüğü yaklaşık 126 bin dolarlık zirveden bu yana yüzde 50’ye yakın değer kaybetti.

BITCOIN VE DİĞER KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto paralardaki düşüşte makroekonomik gelişmeler etkili oluyor. 2025 ortasından bu yana teknoloji sektöründe artan baskı, spekülatif teknoloji hisselerine benzetilen Bitcoin üzerinde de hissediliyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen “şahin” mesajlar vermesi ve riskli varlıklarda yaşanan genel geri çekilme de kripto varlıkları olumsuz etkileyen faktörler arasında sayılıyor. Bitcoin, gevşek para politikası dönemlerinde daha iyi performans gösteriyor.

Ayrıca aşırı kaldıraç kullanımı da piyasada oynaklığı artıran bir gelişme olarak görülüyor.

KRİPTO KIŞI GELMİŞ OLABİLİR

Bitwise Asset Management Yatırım Direktörü Matt Hougan yaşananları basit bir düzeltme olarak görmedi. Hougan, “Bu bir dip alımı ya da boğa piyasası düzeltmesi değil; 2022’yi andıran tam ölçekli bir kripto kışı” değerlendirmesinde bulundu. Hougan’a göre aşırı kaldıraç kullanımı ve erken dönem yatırımcıların kâr satışları süreci hızlandırdı.

Hougan, tarihsel olarak kripto kışlarının ortalama 13 ay sürdüğünü belirterek, mevcut sürecin sona yaklaşıyor olabileceğini ifade etti.

Stifel Baş Hisse Senedi Stratejisti Barry Bannister ise yayımladığı notta Bitcoin’in uzun vadede 38 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini, bunun da zirveden yaklaşık yüzde 70’lik bir düşüş anlamına geldiğini belirtti. Bannister, bu öngörüsünü geçmiş “Bitcoin süper ayı piyasaları”ndaki fiyat hareketlerine dayandırdı.

60 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Ericsenz Capital Yatırım Direktörü Damien Loh, Asya piyasalarında düşük likidite ortamında sert satışların öne çıktığını belirterek, 60 bin dolar seviyesinden gelen tepkinin “güçlü bir destek” işareti olduğunu söyledi. Ancak Loh, piyasa duyarlılığının temkinli kaldığını ve hızlı bir yükseliş beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

BTC Markets analisti Rachael Lucas, yatırımcıların 60 bin dolar seviyesini yakından izlediğini belirterek, “Bu desteğin korunması piyasada denge arayışını destekler. Ancak 60 bin doların altına kalıcı bir sarkma, fiyatları 55 bin dolar bandına doğru çekebilir” uyarısında bulundu.