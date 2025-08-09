FİNANS

BtcTurk'ten hesap sahibi olmayanlara gelen SMS'ler endişe yarattı: Güvenlik açığı mı var?

BtcTurk'ten geldiği iddia edilen ve hesap sahibi olmayan kullanıcılara gönderilen SMS'ler, güvenlik açığı endişelerini beraberinde getirdi. Şirket konuyla ilgili açıklama yaparken, kullanıcılar kişisel verilerinin güvenliği konusunda şüphelerini dile getiriyor.

BtcTurk'ten hesap sahibi olmayanlara gelen SMS'ler endişe yarattı: Güvenlik açığı mı var?
Devrim Karadağ

Kripto para piyasasının önde gelen borsalarından BtcTurk, son günlerde kullanıcıların şikayetleriyle gündeme geldi. Borsa hesabı bulunmayan çok sayıda kişi, BtcTurk adıyla gönderilen doğrulama kodlarını içeren SMS'ler aldığını bildirdi. Bu durum, kullanıcılar arasında büyük bir tedirginliğe yol açarken, kişisel verilerin izinsiz kullanılması ve olası bir güvenlik ihlali endişelerini de beraberinde getirdi.

GELEN SMS'LER ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

SMS'lerde yer alan "Authentication Code: Please do not share this code even with BtcTurk staff. B050" şeklindeki ifadeler, alıcıları şaşkına çevirdi. BtcTurk'ü daha önce hiç kullanmamış olan veya herhangi bir hesap açmamış kişiler, bu tür bir mesaj almalarının nedenini sorgularken, verilerinin nasıl elde edildiği konusunda da endişelerini dile getirdiler.

BtcTurk ten hesap sahibi olmayanlara gelen SMS ler endişe yarattı: Güvenlik açığı mı var? 1

Şikayetvar platformu başta olmak üzere çeşitli mecralarda, mağduriyetini dile getiren kullanıcıların sayısı her geçen saat artıyor.

GÜVENLİK AÇIĞI ENDİŞESİ

Kullanıcılar, SMS'lerin yanı sıra, BtcTurk'ün internet sitesine giriş yapmaya çalıştıklarında, "Sizi tekrar görmek güzel" şeklinde bir bildirimle karşılaştıklarını da belirtiyorlar. Bu durum, sistemde bir hata veya güvenlik açığı olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Kullanıcılar, kişisel bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesinden ve dolandırıcılık girişimlerine maruz kalmaktan endişe duyuyor.

Konuyla ilgili BtcTurk'ten henüz kapsamlı bir açıklama gelmezken, borsanın güvenlik ekiplerinin olayı soruşturduğu ve gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı belirtiliyor. Ancak, kullanıcılar, daha detaylı ve şeffaf bir bilgilendirme bekliyor. Özellikle, verilerinin nasıl elde edildiği ve gelecekte benzer durumların yaşanmaması için ne gibi tedbirler alınacağı konusunda net bir açıklama talep ediyorlar.

BtcTurk ten hesap sahibi olmayanlara gelen SMS ler endişe yarattı: Güvenlik açığı mı var? 2

BtcTurk'ten gönderilen şüpheli SMS'ler, kripto para piyasasında güvenlik konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kullanıcılar, kişisel verilerinin korunması ve olası güvenlik açıklarının giderilmesi için BtcTurk'ten acil ve etkili adımlar bekliyor. Olayın detaylı bir şekilde aydınlatılması ve gerekli önlemlerin alınması, hem BtcTurk'ün itibarını koruması hem de kullanıcıların güvenini yeniden kazanması açısından büyük önem taşıyor.

