Dev şirketten DOGE adımı! 20 milyon kullanıcısı var

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez geçen hafta yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yüzde 45 düzeyine inerken, Ethereum'un payı da yüzde 17 sınırına ulaştı. PİYASA GERİYE DÖNDÜ Kripto para piyasalarındaki satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 76 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden, Bitcoin dahil altı birim düşenler arasındaydı. Son 24 saat içinde 52,969.06 ve 56,626.03 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.28 düşüşle 54,568.28 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 0.22 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 19 milyar dolar düşüşle 1.0 trilyon 21.46 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 2.58 düşüşle 3,261.25 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 24.35 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 378 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 4.57 düşüşle 622.31 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 10.86 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 95.43 milyar dolara geriledi.

TOPLAM HACİM 2 TRİLYONUN ÜSTÜNDE Tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 247.16 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Toplam 9,576 kripto para biriminin işlem gördüğü 370 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 45.5'ini Bitcoin, yüzde 16.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 262 milyar dolar düzeyindeydi. ETORO'DAN DOGE ADIMI! Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "DOGE fiyatındaki haftalık artış, kripto dostu ticaret platformu eToro'nun Dogecoin'i listelemeye başlayacağını duyurmasıyla artarak devam ediyor. Cointelegraph'a yapılan açıklamada, eToro'nun bir temsilcisi platformun DOGE'u 'güçlü müşteri talebi nedeniyle' eklediğini söyledi. Platformun 20 milyon kullanıcısı artık kriptoyu alıp satabilecek. AssetDash'ın verilerine göre Dogecoin'in piyasa değeri 52,5 milyar dolara ulaştı ve Tether(USDT)’i geride bıraktı.

"VeChain Global Technology, ABD federal ajansı Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) ile bir patent başvurusunda bulundu. Başvurulan belge, farklı nesneler üzerindeki karbon davranışlarıyla ilgili verileri elde etme ve ardından bu verileri karşılık gelen karbon verilerine dönüştürme yöntemini açıklar. Daha sonra bilgiler, bir işlem olarak sonraki ticaret için blok zinciri tabanlı bir platformda saklanacaktır. "Fintech girişimleri için bir hızlandırıcı program olan Mastercard Start Path, işlemler ve blok zinciri tabanlı ödemeler alanlarında yenilik yapan altı yeni şirketi memnuniyetle karşıladı. Aralarında dağıtılmış defter teknolojisini kullanarak dijital bankacılık, ödemeler ve mikro krediler sunan blockchain şirketi olan Moeda Seeds’in de olduğu 6 firma tanıtıldı. "Mastercard'ın fintech ve etkinleştiricilerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Amy Neale, 'Fintech ortamı benzeri görülmemiş bir hızda geliştikçe, Mastercard, fintech yenilikçilerinin büyümesine ve nihayetinde daha fazla insanı dijital ekonomiye getirmesine yardımcı olacak altyapı ve varlıkları sağlıyor' dedi.