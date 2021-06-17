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Dünya Bankası’ndan El Salvador'un Bitcoin talebine şok karar: Yardım etmeyeceğiz

17.06.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Bankası, El Salvador’un ülkenin Bitcoin’i yasal para birimi haline getirilmesi konusundaki yardım talebini reddetti.

Dünya Bankası’ndan El Salvador'un Bitcoin talebine şok karar: Yardım etmeyeceğiz

Dünya Bankası, El Salvador’un ülkenin Bitcoin’i ekonomisine entegre etme çabasındaki yardım talebini reddetti. Önde gelen finans kurumunun bir sözcüsü Reuters’e Bitcoin’in “çevresel ve şeffaflık eksiklikleri” olduğunu söyledi,

“Hükümet Bitcoin konusunda yardım için bize başvursa da, bu, çevresel ve şeffaflık eksiklikleri göz önüne alındığında Dünya Bankası’nın destekleyebileceği bir şey değil.”

Yine de, Dünya Bankası El Salvador’a “çeşitli şekillerde” yardım etmeye istekli.

"DÜNYA BANKASI ÇÖZEMEDİ"

Aynı zamanda El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) geçen hafta bazı endişeleri dile getirmesine rağmen ülkenin Bitcoin planlarına karşı çıkmadığını söyledi.

Bitcoin destekçisi Anthony Pompliano bu konu hakkında şöyle bir tweet attı:

“Dünya Bankası, Bitcoin’den nasıl para kazanılacağını çözemedi.”

Blok zincir geliştirme şirketi Blockstream’in CSO’su Samson Mow, haberlere karşı rahatsız olduğunu söyledi ve Dünya Bankası’nın eski ve köhne bir kurum olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin
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