Etiyopya'da girişimciler Bitcoin için çalışma başlattı, Twitter kurucusu destekledi! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

Glassnode verilerine göre, korku endeksinin tavan yaptığı ve sert düşüşlerin yaşandığı dönemde küçük yatırımcı Bitcoin almaya korkarken, balinalar son 25 günde 90,000 adet Bitcoin satın aldı. Santiment’in verilerine göre, alıcılar 30,000 ile 40,000 dolar bandında Bitcoin birikimi yaptı.

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 38,176.03 ve 40,516.78 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.18 düşüşle 39,021.92 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 5.41 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolar düşüşle 730 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,354.35 ve 2,554.63 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.02 düşüşle 2,439.69 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 4.90 ve piyasa hacmi de yaklaşık 9.0 milyar dolarlık düşüşle 283 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise, 0.9994 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte, yüzde 0.02 düşüşle 1.00 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.03 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.