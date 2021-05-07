Dünyanın en büyük kur işlemcisi Citi, kripto para borsasına giriyor

Forbes Global 2000'ne göre dünyanın en büyük şirketi seçilen dev kur işlemcisi Citigroup Birleşik Bankalar A.Ş. müşterilerinden gelen talep üzerine kripto para piyasasına ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

"BANKANIN KENDİ HESAPLARIYLA İŞLEM YAPMA OLMAYACAK"

Bankanın Küresel Kur Müdürü Itay Tuchman Financial Times’a “Bizim için farklı seçenekler mevcut ve müşterilerimize en iyi nasıl hizmet edebileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu bankanın kendi hesaplarıyla işlem yapma çabası olmayacak” dedi.

Bloomberg'te yer alan habere göre Citigroup, Mart 2018’de yayımladığı bir raporda, yüksek risk ve engellere rağmen Bitcoin’in küresel ticarette tercih edilen bir para birimi olmak için iyi bir şekilde konumlandığını vurgulamıştı.

"TAM GÜVENDİĞİMİZ ZAMAN GİRECEĞİZ"

Tushman geçen Ağustos’tan beri bankanın birçok farklı müşteriden Bitcoin ile ilgili talep geldiğini söyledi. Bunlardan bazıları bankadan araştırma isterken, bazıları birçok kripto parayı banka aracılığıyla trade etme talebinde bulundu.

Tuchman son olarak, “Güvenli ve sağlam olmayan hiçbir şey yapmamalıyız. Müşterilerin bundan fayda sağlayacağını ve düzenleyicilerin destekleyeceğine güvendiğimiz zaman, bu işe gireceğiz” dedi.



