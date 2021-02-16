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ETH, BTC, Atom ve Doge son durum... Bitcoin 50 bin dolar sınırında! Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin nereden ve nasıl alınır?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 16.02.2021 08:17 | Son Güncelleme

Kripto para borsasında Bitcoin son durumu merak eden yatırımcılar tarihi bir seviye ile karşılaştı. Bitcoin 49,708.58 dolarlık yeni zirvesini gördü. Kurumsal alımların desteğindeki tırmanışını sürdüren, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Mastercard, Twitter, Deutsche Telekom Dapper Labs gibi büyük şirketlerin de katılımının ardından 49,708.58 dolarlık yeni zirvesini gördü. Peki Bitcoin'e nasıl ve nereden yatırım yapılır?

ETH, BTC, Atom ve Doge son durum... Bitcoin 50 bin dolar sınırında! Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin nereden ve nasıl alınır?

Bitcoin neden yükseliyor sorusu gündem oldu. Bitcoin'in yükselmesinin sebebi büyük kurumsal şirketlerin de desteğini görmesiyle birlikte oldu. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, küresel finans piyasalarının en büyüklerinden Morgan Stanley'in yatırım yapmayı gündemine aldığına ilişkin haberlerin ardından 49,708.58 dolarlık yeni zirveyi görerek, bir süredir gündemde olan "50,000 dolar" sınırına bir adım daha yaklaştı. İşte Bitcoin'de son durum!

bitcoin 16 şubat

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Son 24 saat içinde 46,451.15 ve 49,708.58 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.03 artışla 46,526.15 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 7.31 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 45 milyar dolarlık tırmanışla 874 milyar dolardan, 919 milyar dolara yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, yeni günün erken saatlerinde ilk kez 1.5 trilyon dolar sınırını da aştı. Toplam piyasa hacmi 24 saatte yaklaşık 93 milyar dolar artışla 1 trilyon 412.56 milyar dolardan, 1 trilyon 505.26 milyar dolara tırmandı.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 6 birimin değeri düşerken, bunlardan da yalnızca bir tanesi ilk 10 birimin arasındaydı.
Toplam 8,472 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,840 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.2'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 211 milyar dolardan, 199 milyar dolara geriledi.

Kripto para Bitcoin (BTC): Bitcoin nedir, nasıl alınır? Bitcoin'e nasıl yatırım yapılır, nereden alınır?Kripto para Bitcoin (BTC): Bitcoin nedir, nasıl alınır? Bitcoin'e nasıl yatırım yapılır, nereden alınır?

BITCOIN'E DEV BANKADAN DESTEK GELDİ!

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Morgan Stanley Bitcoin’e yatırım yapmayı düşünüyor" başlıklı analizinde, şöyle dedi:

"Finans dünyasının devlerinden olan bankanın (Morgan Stanley) Counterpoint Global birimi, kripto paranın uygun bir seçenek olup olmadığına karar verdikten sonra yatırımcıları faydalanabilecek. Yaşanan yükseliş ve artan talep, Bitcoin’e olan ilginin giderek artmasına ve finans devlerinin de konuyu göz ardı etmesine engel oluyor.

ETHEREUM'DA DÜŞÜŞLER YAŞANIYOR!

"Ethereum balinaları harekete geçti. En büyük ilk 100 Ethereum cüzdanında ciddi bir düşüş yaşandı. Cüzdanların içerisindeki ETH miktarı son 27 ayın en düşük seviyesinde ilerliyor.

"Rus lidere 30 milyon dolar değerinde Bitcoin bağışı yapıldı. Alexey Navalny’e gönderilen Bitcoin bağışı ise 2020 yılı bağışını ikiye katladı.

Kripto para Ethereum (ETH): Ethereum nedir, nasıl alınır? Ethereum'a nasıl yatırım yapılır, nereden alınır?Kripto para Ethereum (ETH): Ethereum nedir, nasıl alınır? Ethereum'a nasıl yatırım yapılır, nereden alınır?

DOGECOIN SON DURUM NEDİR?

"Dogecoin iki yıldan sonra ilk defa güncelleme alacak. Elon Musk dahil bir çok ünlünün markajında olan Dogecoin’in lider geliştiricisi Ross Nicoll, ölçeklendirme sorunu için düğmeye basacak. Yanı sıra ekip, Bitcoin Core’de yapılan güncellemeleri Dogecoin’e uyarlamaya çalışacak.

Kripto para Dogecoin (DOGE): Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin'e nasıl yatırım yapılır, nereden alınır?Kripto para Dogecoin (DOGE): Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin'e nasıl yatırım yapılır, nereden alınır?

ATOM SON DURUM NEDİR?

"Hafta içerisinde ATOM’da Stargate güncellemesi yapılması planlanıyor. Cosmos, kullanıcıları için, birçok uygulama ile çalışması hedeflenen bir blokzincir ağı geliştirecek. Uzun zamandır Cosmos yatırımcıları tarafından beklenen güncelleme kripto para birimi için büyük bir adım olacak. Güncelleme için belirlenen tarih ise 18 Şubat 2021." dedi.

BITCOIN HESABI NASIL, NEREDEN AÇILIR?

"Bitcoin nasıl alınır" sorusunun cevabı olarak, öncelikle yerli ya da yabancı kripto para borsalarının birisine başvuru oluşturmanız ve kimlik doğrulama yaparak güvenli bir şekilde kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Kripto para borsasında kayıt ve güvenlik oldukça önemli olduğu için güvenlik ağına "yüz tanıma, kimlik onaylama, telefon numarası ve e-mail onaylama, tek bir kanaldan hesaba girip yapabilme" gibi güvenlik seviyesi hat safhada olan kripto para borsasında işlem yapılması önerilir. Güvenli bir şekilde kayıt yaptıktan sonra kripto para borsasında işlem yapmaya hazır hale gelmek için, hesabınızda yer alan cüzdan kısmında almak istediğiniz Bitcoin miktarı kadar para bulundurmanız gerekir. Bitcoin hesabınıza para aktarma işlemlerini ise cüzdan ya da benzer yerlerde paranızın bulunduğu hesap bilgilerini güvenli bir şekilde girmeniz yeterli olacaktır. Bitcoin nereden alınır sorusuna ise şöyle cevap verelim; Youtube üzerinden tanınmış ve bilinen yatırım uzmanlarının önerdiği web siteleri tercih edebilirsiniz. Peki Bitcoin al- sat nasıl yapılır?

BITCOIN AL- SAT YAPARKEN YATIRIM ARACI KOMİSYON ALINIR MI?

Kripto para borsasına yeni başlayacaklara yatırım araçlarını kullandıkları takdirde az miktarda olsa komisyon aldıklarını belirtelim. Yatırım araçlarının birçoğu yatırım yapacağınız kripto paranın yüzde 'i oranında komisyon alır. Bu oran farklı yatırım araçlarına göre değişebilir. Örneğin, 100 TL'ye BTC aldığınızda yatırım aracı sizden 1 TL komisyon bedeli alacaktır. Kripto para borsasına ilk kez girenlerin yatırım yapmadan önce mutlaka yatırım araçlarının 2021 güncel komisyon oranlarını incelemelerini öneririz.

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