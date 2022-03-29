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FUD nedir? Kripto para borsasında FUD teriminin anlamı ne demek?

28.03.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım dünyasını etkileyen bazı haberler gerçeğe dayalı olmayabilir veya olduğundan daha etkili görülebilir. Bu tür haberlere FUD denmektedir. FUD yaymak terimi, özellikle kripto para piyasasında oldukça yaygındır. Borsaları manipüle eden FUD nedir?

FUD nedir? Kripto para borsasında FUD teriminin anlamı ne demek?

Piyasalarda belirsizliğin hakim olduğu ve olumsuz gelişmelerin yaşandığı dönemlerde yatırımcılar korku ve şüpheye kapılırlar. Bu duygular ile hareket eden yatırımcı bazen satış yapar ve yatırımını itibari paraya çevirir. Böyle durumlar yaratan unsurlardan biri de FUD'lardır. Piyasada korku yaratan FUD ne demek?

FUD nedir?

FUD, İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Fear, Uncertainty ve Doubt kelimeri sırasıyla korku, belirsizlik ve şüphe anlamına gelir. Bu kelimelerin kısaltması olan FUD terimi de tam olarak bu anlamları kapsar. Bu terim siyasette ve ekonomide sık sık kullanılır.

FUD, genel olarak bir konu hakkında korku ve şüphe oluşturan haberler ve durumlardır. FUD yaymak veya FUD etmek kavramları da bu tür haberleri yaymak anlamındadır. Bu tür haberler piyasayı manipüle etmek amacını taşır. Bir hisse senedini, siyasi bir figürü veya kripto para varlığını itibarsızlaştırmak için FUD yayılabilir. Seçmenler veya yatırımcılar bu haberlerden etkilenerek işlem yaparlar ve bu sayede piyasa manipüle edilmiş olur.

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Kripto para borsasında FUD teriminin anlamı ne demek?

FUD terimi, geleneksel finans dünyasında kullanıldığı gibi merkezi olmayan finans dünyasında da kullanılmaktadır. Kripto para borsalarını manipüle etmek için sık sık FUD yayılmaktadır. Kripto para borsası pek çok acemi yatırımcı içeren ve hızlı değişen bir borsadır. Yayılan FUD'lar, bu sayede kolayca etkili olabilmektedir.

Kripto para borsası, her zaman işlem yapılabilen bir tür borsadır. Ayrıca hızla düşüp yükselen varlıklarıyla ünlüdür. Birçok yatırımcı da bu hızlı inip çıkışlardan fırsat yakalamak için kripto para yatırımı yapmaktadır. Ancak bu kadar hızlı değişen ve risk barındıran bir borsa FUD'ların etkisine çok açıktır. Yatırımcılar yayılan FUD'lardan etkilenerek korku ve paniğe kapılabilir ve kripto para varlıklarını satabilirler. Yeterince etkili olan FUD'lar, çok fazla satış yaptırarak piyasaları yönlendirir. Bu nedenle kripto para borsalarında duygusal değil, stratejik yatırım yapmak gereklidir.

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