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Katliama tuz biber ekti! Binance'in skandal kararı kripto para piyasalarını da etkiledi: Filistinlilerin mal varlıklarına el kondu

28.08.2024 11:13
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Kripto para borsası Binance, İsrail'in bir yıla yakındır katliam yaptığı Filistinliler için aldığı skandal kararla tepki çekti. İsrail'dan gelen talimat üzerine Filistinlilerin borsaya erişimi kısıtlandı, mal varlıklarına el kondu. Fonların iade edilmesi talepleri reddedildi. Kararın gerekçesi olarak gösterilen bir mektup sosyal medyanın gündeminde. Eleştiri oklarını üzerine çeken gelişme üzerine Bitcoin'de de düşüş yaşandı.

Katliama tuz biber ekti! Binance'in skandal kararı kripto para piyasalarını da etkiledi: Filistinlilerin mal varlıklarına el kondu

İsrail talimat verdi, Binance Filistinlilerin kripto mal varlıklarına el koydu! Skandal iddia sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyada "Binance soykırıma destek veriyor" başlığıyla boykot etiketi de açıldı. Binance ise yalnızca bazı Filistinlilerin erişiminin kısıtlandığını belirtti ancak detay vermeyi reddediyor.

"TÜM İTİRAZLAR REDDEDİLDİ"

Binance'in skandal hamlesiyle ilgili iddiayı dijital para borsası Paxful'un kurucu ortağı Ray Youssef Twitter'da (X) gündeme getirdi. Youssef, Binance'in İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) talimatı üzerine tüm Filistinlilerin fonlarına el koyduğunu, fonların iadesi yönündeki tüm itirazların reddedildiğini öne sürdü.

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BINANCE: HEPSİNİ KISITLAMADIK

Youssef kararın gerekçesi olarak İsrail Ulusal Terör Finansmanıyla Mücadele Bürosu'ndan gelen bir mektubu paylaştı.

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Binance ise tüm Filistinlilerin fonlarının bloke edildiği iddiası reddetti. Şirketten Cointelegraph'a yapılan açıklamada yalnızca yasa dışı faaliyetlere karışanların varlıklarına el konulduğu öne sürüldü.

Ancak Binance, bu karardan kaç kullanıcının etkilendiğini, bu kısıtlamaların ne zaman getirildiğini açıklamaktan kaçındı.

KRİPTO PARA PİYASALARINI ETKİLEDİ

Binance'in bu kararı üzerine Bitcoin güne yüzde 8'lik düşüşle başladı. Yine başka alt coinlerde de düşüş gözlendi.

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GAZZE'DE CAN KAYBI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail'in 327 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 534'e çıktı. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 58 Filistinli yaşamını yitirdi, 131 Filistinli de yaralandı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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