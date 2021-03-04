Kraken CEO’su Powell, 'Bitcoin'in sonsuza kadar yolu var'

Bitcoin hakkında dikkat çeken yorumlar yapan Kraken CEO’su Jesse Powell, 58.367 dolara kadar çıkarak rekor kıran Bitcoin'in sonsuza kadar gideceğini vurguladı.

'BİTCOİN DÜNYANIN PARA BİRİMİ OLACAK'

Bitcoin'in global para birimi olacağına inandığını söyleyen Powell açıklamasında, Bitcoin'in şimdiki durumundan çok daha güçlü olacağını ifade etti. Bitcoin'in altın gibi güvenli liman aracı olarak kullanılan madenlerin önüne geçebileceğini aktaran Powell, insanların enflasyondan korunmak için Bitcoin’e yöneleceğini söyledi.

'BİTCOİN'İN SONSUZA KADAR YOLU VAR'

Bitcoin destekçilerinin onun, dünyanın ortak para birimi olacağına inandığını aktaran Powell, doların güç kaybetmeye başladığını belirterek BTC/USD paritesinin “sonsuza kadar yolunun olduğunu” ifade etti.

Kraken’ın halka açılma ihtimalini de yorumlayan Powell açıklamasında, bu durumun 2021’de olmazsa eğer önümüzdeki yıl gerçekleşebileceğini vurguladı.



