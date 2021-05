Kripto para piyasasında bir ilk: Ödeme kabul edilecek!

Sanat dünyasında da kripto para kullanımına olan ilgi günden güne artıyor. İngiltere merkezli Sotheby's müzaye evi yetkilileri, Banksy adıyla bilinen İngiliz sokak sanatçısının en bilinen eserlerinden Love is in the Air'in satışında kripto ödemelerinin kabul edileceği ifade edildi.

BEKLENTİ 3 İLA 5 MİLYON DOLAR

12 Mayısta New York'ta gerçekleşecek olan müzayede satışın 3 ila 5 milyon dolar arasında bir fiyatla gerçekleşmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan müzayede için Sotheby's'in satış için dünyada önde gelen kripto para değişim platformlarından biri olan Coinbase Global Inc (COIN.O) ile anlaştığı duyuruldu. Uzmanlar, bu kararın ardından sanat dünyasında da kripto parayla alışverişin yaygınlaşacağına dikkat çekti.

Kaynak: DHA