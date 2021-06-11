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Rusya kripto parayı uluslararası kullanabilecek! İşte piyasada son gelişmeler

11.06.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından, 38,000 doların üzerine yükselen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarının da etkisiyle yeniden 37,000 doların altına geriledi. Öte yandan Rusya, kripto parayı uluslararası kullanabileceğini açıkladı.

Rusya kripto parayı uluslararası kullanabilecek! İşte piyasada son gelişmeler

Yellen, ABD Temsilciler Meclisi Bütçe alt komisyonundaki konuşmasında, kripto paraların terör örgütlerinin finansmanında kullanılabildiğini, Hazine olarak bunun önüne geçmek için birçok önlem aldıklarını söyledi.

YASAL ZORLUK DOĞURABİLİR

Salvador kararının ardından IMF'den yapılan bir açıklamada da, kripto para birimlerinin para birimi olarak kullanmanın belirli yasal zorluklar doğurabileceği uyarısı yapıldı. Bitcoin'in para birimi olarak kabul edilmesinin "çok dikkatli analiz gerektiren bir dizi makroekonomik, finansal ve yasal sorunu gündeme getirdiği"nin altını çizen yetkili, IMF'nin "gelişmeleri yakından izlediğini" ve El Salvador yetkilileriyle görüşmelerin sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.

VERGİ ALINMAYACAK

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin yatırımcılarından gelir vergisi alınmayacağını da açıkladı. Ayrıca, Tesla CEO'su Elon Musk'ın "karbon ayak izi" açıklamalarına bağlı olarak, satışlarda Bitcoin ödeme desteğini sonlandırmasından haftalar sonra, El Salvador'un kripto para birimi üretimi için volkanlardan elde edilecek enerjinin kullanılacağını duyurdu.

Son 24 saat içinde 35,847.59 ve 38,334.33 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.56 düşüşle 36.726.16 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 2.63 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 5.0 milyar dolarlık düşüşle 689 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,410.39 ve 2,602.40 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.77 düşüşle 2,463.76 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 10.14 ve piyasa hacmi de yaklaşık 12 milyar dolarlık düşüşle 286 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında, geçen hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de, 1.00 doların hemen üzerinde dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.02 yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.05 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalarda, satış ağırlıklı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 84 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 578 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

  • 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,
  • 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,
  • 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,
  • 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,400 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 43.6'sını Bitcoin, yüzde 18.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 102 milyar dolar düzeyindeydi.

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"DÜŞÜŞ BALİNALARA YARADI"

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik’in kripto para piyasası değerlendirmesi şöyle:

Bitcoin düşüşü balinalara yaradı; Santiment’in araştırmasına göre, Haziran başından beri 2 milyar dolarlık alım yapıldı. 40.000 seviyesinin altına çekildiği an alımlarına hız veren balinaların bu alımları yükseliş için hazırlık olarak değerlendiriliyor.

El Salvador haberi Bitcoin’i hareketlendirdi; El Salvador’un Bitcoin’i yasal olarak kabul ettiğini açıklamasının ardından Latin Amerika ülkelerinden atılımlar gelmeye başladı. Ulusal para birimi olarak Bitcoin’in kabul edilebileceği fikri piyasaya bomba gibi düşerken Bitcoin fiyatı toparlamaya başladı.

RUSYA'DAN ULUSLARARASI KULLANIM AÇIKLAMASI

Rusya’dan kripto para kullanıcılarını sevindiren haber; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kripto paraların uluslararası arenada sıkça kullanılacağını belirtti. Bu konuşmanın altında Çin’in dijital yuan projesinin olduğu ve önümüzdeki süreçte dijital rubleye ağırlık verilebileceğinin yattığı düşünülüyor.

VERGİLENDİRME İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Danimarka kripto vergilendirmesi konusunda düğmeye basıyor; Danimarka’da kullanıcıların 3’te 2’sinin kripto işlemleri vergisini ödemediği ortaya çıktı. Yetkililer, hangi hukuksal boşluk nedeniyle vergilerin ödenmediğini tespit edecek ve 100 yıllık vergi hukukunu değiştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ethereum Kripto para
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yine haber pompalamaya başladılar. Her söylenene inanmayın hep aksini düşünün milyonlarca insan battı çıkacak diye hava yaratıyorlar hep aynı hikaye.
(hayal mahsulünü) kripto para pazarlama reklamlarına sakın kanmayın paranızı çöpe atmayın borsada ucuz kalmış sağlam gelecekte değerlenecek firmalara veya gayrimenkule yatırın.

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