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Piyasa değeri sıralamasına göre metaverse coinleri! İşte son bir ayda en çok yükselenler

04.11.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Facebook’un adını ve stratejisini değiştirmesiyle gündeme gelen ‘metaverse’ yani sanal evren, perakende ve oyun dünyasını heyecanlandırdı. Öte yandan kripto para piyasasındaki yatırımcılar metaverse coinlerini araştırmaya başladı. İşte Coinmarketcup'ta yer alan piyasa değeri sıralamasına göre metaverse coinleri!

Piyasa değeri sıralamasına göre metaverse coinleri! İşte son bir ayda en çok yükselenler

İnsanları ortak bir sanal dünyada buluşturacak sistemi ifade eden ‘metaverse’ yani sanal evren (öteevren), Facebook’un (Meta) adını ve stratejisini değiştirmesiyle yeniden adını duyurdu. Kripto para yatırımcılarını da heyecanlandıran gelişmeyle metaverse coinleri araştırılıyor.

FACEBOOK AÇIKLAMA YAPTI, METAVERSE COİNLER YÜKSELDİ

Kripto para analiz firması CryptoDiffer, 3 Kasım’da, son 30 gün içinde yükselen 15 metaverse coin projesini Twitter hesabından paylaştı. Listenin ilk sırasında, Ethereum platformunda çalışan metaverse kripto projesi Polkacity (POLC) yer alıyor.

CryptoDiffer’ın paylaşımına göre POLC’u takip eden metaverse coin projelerinin listesi şu şekilde: Altura (ALU), vEmpire DDAO (VEMP), EPIK Prime ( EPIK), PolkaWar (PWAR), StarLink ( STARL), Radio Caca (RACA), The Sandbox (SAND), RedFOX Labs (RFOX), Decentraland( MANA), Revomon ( REVO), Boson Protocol (BOSON), WEMIX (WEMIX), OVR (OVR), Wilder World (WILD).

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PİYASA DEĞERİNE GÖRE METAVERSE COINLERİ

İşte Coinmarketcup'ta yer alan piyasa değeri sıralamasına göre ilk 20 metaverse coinleri:

Axie Infinity (AXS)

Decentraland (MANA)

The Sandbox (SAND)

Enjin Coin (ENJ)

Illuvium (ILV)

WEMIX (WEMIX)

Radio Caca (RACA)

Yield Guild Games (YGG)

Vulcan Forged PYR (PYR)

MyNeighborAlice (ALICE)

Dvision Network (DVI)

Star Atlas (ATLAS)

Verasity (VRA)

MOBOX (MBOX)

Wilder World (WILD)

CEEK VR (CEEK)

Star Atlas DAO (POLIS)

RedFOX Labs (RFOX)

DeRace (DERC)

Boson Protocol (BOSON)

Teknoloji şirketleri Teknoloji şirketleri "metaverse" ile "fiziksel dünyayı" ele geçirmek istiyor


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