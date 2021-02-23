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Ripple'a (XRP) ortağından darbe: MoneyGram ortaklığı askıya aldı! MoneyGram nedir?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 23.02.2021 09:14 | Son Güncelleme

Ripple şirketinin 22 Şubat'ta görülen davasının ardından MoneyGram'dan kötü bir haber geldi. Ripple ortağı olan MoneyGram, SEC davası sonuçlanana kadar Ripple ile ortaklığını askıya aldı. MoneyGram şirketi, Ripple'ın dünyada yayılmasına destek olan önemli bir para transfer şirketi olduğu için olumsuz yorumlara neden oldu. Peki MoneyGram nedir? MoneyGram 'ın Ripple (XRP) şirketi ile ortaklığı nedir?

Ripple'a (XRP) ortağından darbe: MoneyGram ortaklığı askıya aldı! MoneyGram nedir?

ABD merkezli uluslararası para transfer şirketi MoneyGram SEC davasından doları Ripple ile ortaklığını askıya alarak gündem oldu. ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ripple'a açtığı dava henüz sonuçlanmamışken alınan bu karar Ripple tarafından olumsuz hava estirdi. Şirket yaptığı açıklamada, "SEC ile devam eden davalarla ilgili belirsizlik nedeniyle MoneyGram, Ripple platformundaki ticaretini askıya aldı." ifadelerini kullandı. Peki MoneyGram nedir? MoneyGram 'ın Ripple (XRP) şirketi ile ortaklığı nedir?

RIPPLE & SEC DAVASININ SONUÇLANMASI BEKLENECEK

Ripple - MoneyGram ortaklığı 2019 yılının haziran ayından 2023'ün Temmuz ayına kadar devam edecek anlaşma yapmıştı. Geçtiğimiz aralık ayında SEC'in Ripple davasına ilişkin yaptığı duyurunun ardından durumu inceleyen şirket, ilk duruşmanın arkasında ortaklığını askıya aldığını duyurarak kripto para yatırımcılarını şaşırttı.

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RIPPLE'DAN MONEYGRAM'A TEŞVİK DESTEĞİ

2019'dan bu yana birlikte çalışan şirketin son durumu merak konusu oldu. Ripple'ın ödeme çözümü RippleNet'i kullanan MoneyGram bu sayede ödeme kolaylığı görüyordu. Ripple şirketi bu konuda MoneyGram'a destek sağlamış, teşvikler sunarak; 2019'da ise 11,2 milyon dolar, 2020'de 50,2 milyon dolar yatırım yapmıştı.

MONEYGRAM NEDİR?

MoneyGram International, Inc. ABD merkezli para transfer şirketidir. Dünyanın birçok bölgesinde merkezleri bulunan bir şirket olan MoneyGram, 2014 yılında dünyanın en büyük ikinci para transferi sağlayıcısı olmuştu. Şirket, yaklaşık 347.000 acente ofisinden oluşan küresel bir ağ ile 200'den fazla ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir.

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