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Ripple (XRP) davası son durum 2021... XRP duruşmasında neler yaşandı, XRP davayı kazanır mı? XRP 2. duruşması ne zaman? XRP davası düşer mi?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 23.02.2021 08:30 | Son Güncelleme

22 Şubat'ta kripto paraların genelinde düşüş hakimken XRP, BTT ve BUSD gibi altcoinlerde pozitif durum hakimdi. Yatırımcılar XRP davasının ilk duruşmasının görülmesinin ardından, Ripple (XRP) davası ne olur sorusuna cevap arıyor. Duruşmada ise net bir karar alınmazken, Ripple'ın avukatı davanın düşmesi gerektiğini belirtti. Analistler SEC'in açtığı davaların yüzde 90'ını kazandığını açıkladı. Davanın Ripple fiyatlarına etkisi nasıl oldu? Ripple davasında yaşanan gelişmeler ve tüm detaylar...

Ripple (XRP) davası son durum 2021... XRP duruşmasında neler yaşandı, XRP davayı kazanır mı? XRP 2. duruşması ne zaman? XRP davası düşer mi?

Ripple (XRP) davası son durum kripto para borsasının gündemi oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı basın açıklamasında kripto para borsasında yer alan ve Ripple (XRP) üreten Ripple Labs Inc. Şirketi'ne dava açtığını duyurmuştu. 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilen davada iddiya göre, Ripple 2013 yılından bu yana, XRP olarak bilinen kripto paranın yatırımcılara kayıt dışı olarak satıldığı ve fon topladığı ifade edildi. Ripple davasındaki en büyük iddia ise, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine kripto para XRP ile yaptığı ifade edildi. Dün kripto para borsasının gündemine oturan davanın süreci Türkiye'den de ilgiyle takip eidldi. Binlerce yatırımcı Ripple (XRP) davasının ilk duruşmasından neler yaşanacağını araştırarak sonucu öğrenmeye çalıştı. İlk duruşma başlamadan önce genel olarak negatif bir hava hakim olan kripto para borsasında XRP fiyatlarındaki yükseliş gözden kaçmadı. Peki Ripple davasında neler yaşandı, Ripple davasının ilk duruşmasında karar alındı mı? İşte Ripple davasının tüm detayları...

RIPPLE (XRP) DAVA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı basın açıklamasında kripto para borsasında yer alan ve Ripple (XRP) üreten Ripple Labs Inc. Şirketi'ne dava açtığını duyurmuştu.

ABD’nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nden federal yargıç Analisa Torres’e ortak bir mektup yazan Ripple ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) mektupta şu anda "çözüm ihtimalinin olmadığını" açıkladı.

Ripple'ın hukuk danışmanı Stuart Alderoty Twitter paylaşımlarından dava dilekçesini değiştirdiklerini açıkladı. Hukukçular bu değişikliği "Braf ve Chris'in red dilekçesi vermesini engellemeye çalışmak." olarak yorumladı.

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XRP DURUŞMASINDA NELER YAŞANDI?

22 Şubat'ta Türkiye'de akşam saatlerinde görülen duruşmada Avukat Matthew Solomon, Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'u temsil etti. Solomon duruşmada SEC'in 2019 yılında Rippe'ı menkul kıymet olarak gördüğünü savunarak, XRP'nin menkul kıymetler durumu hakkında piyasa aktörlerini ve borsaları uyarmadığını öne sürdü.

RIPPLE (XRP) DAVASININ DÜŞME TALEBİ

SEC'in iddia ettiği bir diğer durum ise Ripple kurucusu Chris Larsen ve Ripple CEO'su Brad Garlinghouse 'un XRP'nin menkul kıymet olduklarını bilerek kayıt dışı satış yapmaları. Bu iddiaya ise ikili SEC'in önceki yıllarda XRP'yi menkul kıymet olarak gördüğüne dair bilgi vermediğini ve davanın düşmesi gerektiğini savundu.

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RIPPLE MENKUL KIYMET GÖRÜLÜYOR

SEC davanın öncesinde 2019 yılında aralarında Bitcoin ve Ethereum ve XRP'nin olduğu kripto paraları inceleyerek XRP'yi ise bir yatırım sözleşmesi olarak görmüş, BTC ve ETH için menkul kıymet değildir demişti.

RIPPLE (XRP) 2. DAVASI NE ZAMAN?

New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple aleyhindeki açtığı davanın ilk duruşması 22 Şubat'ta yapıldı. İkinci davanın duruşmasının ise ağustosta görüleceği öne sürüldü.

XRP DAVASI YASAYA NEDEN OLABİLİR

Tüm dünyanın gündemine oturan davayı izleyen uzmanlar, davanın sonunda SEC'in menkul kıymet para birimine karşı nasıl bir tavır alacağının sonuçlanacağını ve dijital varlıklara yönelik bir yasanın çıkarılmasının önünü açabileceğini belirtti.

XRP DAVASI NASIL SONUÇLANIR? XRP DAVAYI KAZANIR MI?

ABD Başkanı Biden'ın SEC Başkanı adayı Gary Gensler'ın dijital varlıklar ve menkul kıymetler üzerinde keskin görüşleri bulunuyor. Ocak ayında Biden'ın SEC başkanı adayı olan Gary Gensler'in Ripple hakkında yaptığı yorumlar. Gensler, Ripple için bir menkul kıymet olarak görülmesi için “güçlü bir delile” sahip olduğunu açıkça söylemişti. Analistler Ripple davası için ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı Ripple şirketinin kripto paralara dair bir yasanın olmamasından dolayı olumlu düşünürken bir kısmı da SEC'in açtığı davalarının yüzde 90'nını kazandığını açıklıyor.

XRP FİYATLARI YÜZDE 10 YÜKSELDİ

22 Şubat'ta görülen davada henüz bir sonuç alınmasa da, dün kripto para borsasında en kötü tablolardan birisi yaşandı. BUSD, BTT ve XRP gibi alt coinler yükselirken diğer kriptoların hepsi düşüşteydi. Dava görülürken XRP yüzde 10 değer kazandı. XRP fiyatı ikinci gününde 0.51 - 0.55 civarında fiyat belirlemeye devame diyor.

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