Riskten kaçış başladı: Bitcoin’de son 15 ayın en düşük seviyesi!

Kripto para piyasaları, küresel ölçekte esen "riskten kaçış" rüzgarlarıyla sarsılmaya devam ediyor. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, son 15 ayın en düşük seviyelerini test ederek yatırımcılarını tedirgin etti.

BİTCOİN KASIM 2024’E DÖNDÜ

Bitcoin, dünya genelindeki yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşma eğilimiyle birlikte kısa süreliğine 72 bin dolar sınırının altına geriledi. Perşembe günü Asya piyasalarındaki işlemlerde 71.540 dolara kadar düşen kripto para birimi, böylece Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçildiği dönemin hemen sonrasındaki (6 Kasım 2024) seviyelerine geri dönmüş oldu.



YÜZDE 42’DEN FAZLA ERİDİ

Geçtiğimiz yılın ekim ayında ulaştığı tarihi zirveden bu yana süregelen düşüş trendi, Bitcoin'in toplam değerinde yüzde 42'den fazla erimeye neden oldu. New York seansında Çarşamba geç saatlerde 71.739 doları gören varlık, bu yıl genelinde ise şimdiden yüzde 17 oranında değer kaybetti.

UZMANLAR NE DİYOR?

Ünlü yatırımcı Michael Burry, Bitcoin’deki yüzde 40’lık kaybın daha da derinleşebileceğini ifade etti. Burry, agresif birikim yapan şirketlerin kalıcı zarara uğrayabileceğini söyledi.

Bitcoin'in aylar süren bir ayı piyasasında olduğunu belirten Bitwise CIO'su Matt Hougan, güçlü kurumsal benimseme ve artan düzenleyici netliğin yatırımcıları rehavete düşürdüğünü kaydetti.



460 MİLYAR DOLARDAN FAZLA AZALDI

Bloomberg verilerine göre, pazartesi günü bu fonlara yaklaşık 562 milyon dolarlık net giriş gerçekleşirken, salı günü yatırımcıların fonlardan 272 milyon dolar çektiği kaydedildi.

Sektör verilerine göre, tüm kripto varlıkların toplam piyasa değeri sadece son bir hafta içerisinde 460 milyar dolardan fazla azaldı.

