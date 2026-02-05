FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para

Riskten kaçış başladı: Bitcoin’de son 15 ayın en düşük seviyesi!

Küresel ölçekte yaşanan riskten kaçış rüzgarı kripto borsasını da etkiliyor. Buna göre, Bitcoin son 15 ayın en düşük seviyesini test etti. Bitcoin, 71.540 dolara kadar gerileyerek Kasım 2024 sonrası seviyelere döndü. Peki 5 Şubat 2026 tarihinde kripto borsasındaki son durum ne? İşte detaylar…

Riskten kaçış başladı: Bitcoin’de son 15 ayın en düşük seviyesi!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Kripto para piyasaları, küresel ölçekte esen "riskten kaçış" rüzgarlarıyla sarsılmaya devam ediyor. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, son 15 ayın en düşük seviyelerini test ederek yatırımcılarını tedirgin etti.

Riskten kaçış başladı: Bitcoin’de son 15 ayın en düşük seviyesi! 1

BİTCOİN KASIM 2024’E DÖNDÜ

Bitcoin, dünya genelindeki yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşma eğilimiyle birlikte kısa süreliğine 72 bin dolar sınırının altına geriledi. Perşembe günü Asya piyasalarındaki işlemlerde 71.540 dolara kadar düşen kripto para birimi, böylece Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçildiği dönemin hemen sonrasındaki (6 Kasım 2024) seviyelerine geri dönmüş oldu.
Riskten kaçış başladı: Bitcoin’de son 15 ayın en düşük seviyesi! 2

YÜZDE 42’DEN FAZLA ERİDİ

Geçtiğimiz yılın ekim ayında ulaştığı tarihi zirveden bu yana süregelen düşüş trendi, Bitcoin'in toplam değerinde yüzde 42'den fazla erimeye neden oldu. New York seansında Çarşamba geç saatlerde 71.739 doları gören varlık, bu yıl genelinde ise şimdiden yüzde 17 oranında değer kaybetti.

Riskten kaçış başladı: Bitcoin’de son 15 ayın en düşük seviyesi! 3

UZMANLAR NE DİYOR?

Ünlü yatırımcı Michael Burry, Bitcoin’deki yüzde 40’lık kaybın daha da derinleşebileceğini ifade etti. Burry, agresif birikim yapan şirketlerin kalıcı zarara uğrayabileceğini söyledi.

Bitcoin'in aylar süren bir ayı piyasasında olduğunu belirten Bitwise CIO'su Matt Hougan, güçlü kurumsal benimseme ve artan düzenleyici netliğin yatırımcıları rehavete düşürdüğünü kaydetti.
Riskten kaçış başladı: Bitcoin’de son 15 ayın en düşük seviyesi! 4

460 MİLYAR DOLARDAN FAZLA AZALDI

Bloomberg verilerine göre, pazartesi günü bu fonlara yaklaşık 562 milyon dolarlık net giriş gerçekleşirken, salı günü yatırımcıların fonlardan 272 milyon dolar çektiği kaydedildi.

Sektör verilerine göre, tüm kripto varlıkların toplam piyasa değeri sadece son bir hafta içerisinde 460 milyar dolardan fazla azaldı.
KRİPTO BORSASI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Işıkhan 'yeni düzenlemeyi' duyurdu! SGK prim borcu ödemesinde yeni dönemBakan Işıkhan 'yeni düzenlemeyi' duyurdu! SGK prim borcu ödemesinde yeni dönem
Çin Merkez Bankası 14 aydır aralıksız altın alıyor!Çin Merkez Bankası 14 aydır aralıksız altın alıyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bitcoin kripto kripto borsaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.