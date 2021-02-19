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SEC Ripple (XRP) şikayetini değiştirdi!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 19.02.2021 17:21 | Son Güncelleme

SEC Ripple davasına günler kala, Ripple şikayetinde değişiklik yaptı. Ripple'ın hukuk danışmanı Stuart Alderoty, SEC'in Ripple suçlamaları konusunda değişikliğe gittiğini açıkladı. Stuart Alderoty, açıklamasını Twitter hesabı üzerinden yaptı.

SEC Ripple (XRP) şikayetini değiştirdi!

SEC ile Ripple arasındaki davayı bilenler vardır. 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilen davada XRP olarak bilinen kripto paranın yani Ripple'ın 2013 yılından bu yana, yatırımcılara kayıt dışı olarak satıldığı ve fon topladığı iddia edilmişti. SEC’in menkul kıymet ihlalleri nedeniyle açılan davanın ön duruşması ise önümüzdeki günlerde, 22 Şubat'ta gerçekleşecek. Ancak duruşma öncesi bazı değişiklikler yapıldı. Ripple'ın hukuk danışmanı Stuart Alderoty, söz konusu değişikliği Twitter hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

SEC ŞİKAYETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Stuart Alderoty, yaptığı açıklama ile SEC'in Ripple suçlamaları konusunda değişikliğe gittiğini duyurdu. Alderoty açıklamasında '' Çoğunuzun gördüğü gibi, SEC bugün şikayetinde değişiklik yaptı. Tek yasal iddia kaldı: XRP'nin belirli dağıtımları bir yatırım sözleşmesi oluşturdu mu?'' dedi. Bu konuda kripto para dünyasınca yakından tanınan Timothy Peterson da bazı söylemlerde bulundu.

''DAVAYI MADDİ OLARAK İLGİLENDİRMEZ'' YORUMU

Timothy Peterson, SEC ve Ripple davasındaki değişiklik hakkında birçok yanlış bilginin var olduğu belirterek, ''Bu tür değişiklikler yaygındır ve bu, davayı maddi olarak ilgilendirmez. İddia edilen ihlallere ve yardım talebine bakıldığında, Aralık'taki dosyalama ile bugünkü arasında hiçbir değişiklik görülmüyor.'' ifadelerini kullandı.

Hukukçu Jesse Hynes'e göre ise bu değişikliklerin amacı Braf ve Chris'in red dilekçesi vermesini engellemeye çalışmak.

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