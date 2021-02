SEC Ripple (XRP) şikayetini değiştirdi!

SEC ile Ripple arasındaki davayı bilenler vardır. 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilen davada XRP olarak bilinen kripto paranın yani Ripple'ın 2013 yılından bu yana, yatırımcılara kayıt dışı olarak satıldığı ve fon topladığı iddia edilmişti. SEC’in menkul kıymet ihlalleri nedeniyle açılan davanın ön duruşması ise önümüzdeki günlerde, 22 Şubat'ta gerçekleşecek. Ancak duruşma öncesi bazı değişiklikler yapıldı. Ripple'ın hukuk danışmanı Stuart Alderoty, söz konusu değişikliği Twitter hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Stuart Alderoty, yaptığı açıklama ile SEC'in Ripple suçlamaları konusunda değişikliğe gittiğini duyurdu. Alderoty açıklamasında '' Çoğunuzun gördüğü gibi, SEC bugün şikayetinde değişiklik yaptı. Tek yasal iddia kaldı: XRP'nin belirli dağıtımları bir yatırım sözleşmesi oluşturdu mu?'' dedi. Bu konuda kripto para dünyasınca yakından tanınan Timothy Peterson da bazı söylemlerde bulundu.

As many of you have seen, the SEC filed an amended complaint today. The only legal claim remains: did certain distributions of XRP constitute an investment contract? Disappointing the SEC needed to try to “fix” their complaint after waiting years to bring it in the first place...