Son Dakika: Vebitcoin şirketi kapandı

Şirketten yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." denildi.

MASAK BLOKE KOYDU

İşlemleri durdurulan Vebitcoin ile ilgili MASAK firmanın tüm hesaplarına bloke koydu. Ayrıca Vebitcoin yöneticileri hakkında işlem başlatıldı.

