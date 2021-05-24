Türkiye'nin dijital para çalışmalarında son durum!

Aktepe, dijital ve kripto paraların, temel aldıkları dijital teknolojiler ve yenilikçi yapılarıyla geleneksel paralara göre önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi. Bunların yatırımcıların da ilgi odağında yer aldığını belirten Aktepe, "Hızla dijitalleşen dünyada özellikle de yaşamakta olduğumuz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde dijital paralara ilgi her geçen gün artmaktadır. Bitcoin, Ethereum başta olmak üzere dijital paraya yönelik yatırım veya işlemlerde büyük artışlar gözlemlenmektedir." dedi. Aktepe, dijital para borsaları olarak da adlandırılan, düzenlemelere tabi olmayan dijital platformlar üzerinden 3 bin 500'den fazla dijital paranın alım ve satım işlemlerinin gerçekleştirilebildiği bilgisini vererek, söz konusu borsaların merkezi bir yapıya sahip olmadığını dile getirdi. Bu platformda yapılan tüm işlemlerin aracısız, kişinin kendi kontrolünde gerçekleştirildiğini vurgulayan Aktepe, "Klasik borsalarda olduğu gibi Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi benzeri bir düzenleyici kurum yok. Bu nedenle de hatalı, spekülatif işlemler yapıldığında ve dolandırıcılık işlemleri sonrasında kişilerin başvuru yapabilecekleri bir otorite de bulunmuyor." diye konuştu.

Aktepe, dijital para borsaları üzerinden güvenilir dijital para yatırımı yapabilmenin önemli olduğunu bildirdi. Dijital para borsalarına yönelecek kişilere tavsiyede bulunan Aktepe, şu değerlendirmede bulundu: "Dijital borsalarda işlem gören binlerce dijital para arasında hangisine yatırım yapılabileceğinin doğru tespiti, dijital para altyapılarının incelenmesine yönelik teknik beceri, analiz ve portföy oluşturulması amacıyla strateji belirlemeye yönelik temel seviyede teknik altyapıya ve dijital okuryazarlığa sahip olunması önemli. Dijital para piyasasını bilmeyen vatandaşlarımız, sahte web siteleri ve sahte mobil uygulamalarından uzak durmalı. Sosyal medya üzerinden gelen uzman yorumu görünümlü sosyal mühendislik saldırılarına ve sahte dijital para arzı görünümlü veya başlangıç para teklifleri duyuruları içeren oltalama (e-posta üzerinden) saldırılarına karşı dikkatli olmalılar." "KRİPTO PARALARLA İLGİLİ MEVZUAT YOK" Aktepe, kripto paralarla ilgili mevzuat çalışmalarının birçok ülkede yürütüldüğüne dikkati çekerek, dünyanın hiçbir yerinde tam anlamıyla oturmuş bir mevzuat bulunmadığını söyledi.

Mevcut durumda kripto paraların hukuki durumunun tartışma konusu olduğunu vurgulayan Aktepe, "Kripto paraların, ödeme aracı olarak kabul edilen bir parasal değer mi yoksa bir varlık aracı mı olduğu tartışılan konuların başında yer alıyor. Mevcut kripto paralara ait çözümler incelendiğinde, kayıt zinciri teknolojisiyle üretilmiş birçok dijital değerin arkasında fiziksel bir dayanak ve varlığın bulunmadığı görülüyor. Dijital varlıkların gerçek bir değere dayanmamasından dolayı da düzenlemelere tabi normal para piyasaları (borsa) yerine, düzenlemelere (regülasyona) tabi olmayan piyasalarda satışları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle de kripto paralar her türlü spekülasyon ve manipülasyona açık durumda olup, piyasa değerlerinde de hızlı ve yüksek değişimler gözlemlenebiliyor." dedi. Aktepe, Türkiye'de kripto paralara ilişkin nisanda yönetmelik hazırlandığını, Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÜBİTAK tarafından yürütecek çalışmayla resmi bir dijital paranın geliştirilmesine yönelik Dijital Para Projesi'nin yer aldığını anlattı.