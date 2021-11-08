Üniversite öğrencilerinin yeni hayali: Kripto para

Türk yatırımcıların bir süre mesafeli yaklaştığı kripto paraya ilgi artarak devam ediyor. Türkiye’deki piyasanın büyüklüğü tahminen 900 milyon dolar. Yatırımcı sayısı ise 4 milyonu aşıyor.Öte yandan bu sayının içinde kısa sürede kripto paralar üzerinden zengin olma hayali kuran öğrenciler de yer alıyor.

BURS VE HARÇLIKLAR KRİPTO PARAYA

Birçok üniversite öğrencisi burslarını, kredilerini hatta ailelerinden gelen harçlıkları kripto paraya yatırıyor, bir umut kısa yoldan çok para kazanacaklarına inanıyorlar.

Araştırmaya göre kripto paraya yatırım yapma yaşı 15'e kadar düştü. Özellikle üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği kripto para birçok kişinin kısa zamanda zengin olma hayalini süslüyor.

"KOLAY PARA KAZANMAK"

Prof. Dr. Acar Baltaş öğrencilerin kolay para kazanmaya inandıklarını, paraya şiddetle ihtiyaç duyduklarını, ülkenin içinde bulunduğu durumun gençleri gelecek kaygısıyla karşılaştırması yaparak kripto paraya yönlendirdiğini belirtiyor.



