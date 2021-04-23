Yerli kripto para borsasının CEO’su: Kripto para düzenlemelerini destekliyoruz

Kripto para sektörünün 2 trilyon doları aşan pazar değeriyle gelişmeye devam ettiğini belirten Güneri, "Avrupa’da bazı ülkeler birkaç yıl önce kripto para ve blokzinciri girişimcilerini desteklemeye başladı ve bu ülkeler kripto para ekosisteminin merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye ise, kripto para bilinirliğinin en yaygın olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Burada kritik olan doğru platformlarla ilerlemektir. Türkiye’de bu işi hakkıyla yapan şirketler var. Kullanıcıların dikkat etmesi gereken en temel kriterler şunlar olmalı; finansal güç sahipliği, iyi yönetim, geçmişi ve deneyimi ile hesap verebilir olması. Diğer yandan kurumların neler yaptıklarının yanı sıra yapmadıkları da kullanıcılar tarafından yakından takip edilmeli” dedi.

Kripto para alım satım platformu CEO’su Özgür Güneri ve BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi Bora Oruç, kripto para sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu. Online olarak düzenlenen toplantıda, kripto para piyasalarındaki gelişmeler, ulusal ve uluslararası gündem ile regülasyon yaklaşımlarına ilişkin görüşler paylaşıldı.

“Prensibimiz, her zaman regülasyon varmış gibi çalışmak oldu”

Güneri sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki süreçte de Türkiye’de orta ve uzun vadede kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerle ilgili olumlu adımlar atılacağına inanıyorum. Bu sektörün çok daha büyüyebileceği, Türkiye’nin küresel anlamda bu işte güç olabileceği ve markalar çıkarabileceği bir fırsat var. Kripto para sektöründe yapılacak düzenlemeler, Türkiye’nin bu sektörde önemli oyunculardan biri olmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışmaları da takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Prensibimiz, her zaman regülasyon varmış gibi çalışmak oldu” diye konuştu.

Gündemde yer alan kripto para borsası Thodex ile ilgili de konuşan Güneri, şu anda net bilgiler olmadığını söyleyerek, "2 milyar doların biraz abartı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Vergilendirme ve regülasyonlar ile ilgili konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Bora Oruç ise, öncelikle devletin bu sektörde faaliyet gösteren kuruluşları bir araya toplamasını ve bu kuruluşlardan alınan bilgiler doğrultusunda ilk düzenleme adımlarının atılacağını düşündüğünü ifade etti. Buna ek olarak Oruç, vergilendirme konusunun etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İHA



