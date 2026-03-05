FİNANS

Yüzde 12 yükselip altını solladı ‘Orantısız tepki veriyor’ 5 gün içinde arttı

Orta Doğu’daki savaşın 6. gününde Bitcoin toparlamaya başladı. Bitcoin, son günlerde altından daha iyi performans gösterdi. Buna göre, altın yüzde 2’lik kayıp yaşarken Bitcoin yüzde 12 yükseldi. Dijital varlıklara yönelik ilginin arttığı ise gözlemlendi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile başlayan savaş Orta Doğu’da tansiyonun yükselmesine neden oldu. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ile tüm dünyayı etkilemeye başlayan savaş, ticareti de aksatıyor. Orta Doğu’da devam eden savaş ortamında ise piyasalar denge arayışını sürdürüyor.

ALTINDA KAYIP BİTCOİN’DE YÜKSELİŞ

Savaşın ne kadar süreceği belirsiz olmasından dolayı güvenli liman arayışı sürüyor. Geleneksel yatırım aracı altın son günlerde Bitcoin’in gerisinde kaldı. Buna göre Cuma gününden beri altın yüzde 2’lik kayıp yaşarken Bitcoin yüzde 12 yükseldi. Böylece, son aylardaki trend tersine döndü.
Bitcoin Perşembe günü Singapur saatiyle 10.00 itibarıyla 72.500 doların üzerinde işlem gördü. Bitcoin, ABD işlem saatlerinde Çarşamba günü yüzde 8 yükseldikten sonra Perşembe günü yüzde 1,4’e kadar geri çekildi.
“ORANTISIZ TEPKİ VERİR”

Kripto para borsası OKX SG’nin CEO’su Gracie Lin,belirsizliklerin daha gevşek finansal koşullar beklentisinin fiyatlandığını kaydetti. Lin, “Likidite beklentileri değiştiğinde Bitcoin genellikle orantısız bir şekilde tepki verir; bu da mevcut seviyelerde gördüğümüz gücü açıklıyor” sözlerini kullandı.
700 MİLYON DOLARLIK GİRİŞ

Mart ayında şimdiye kadar ABD Bitcoin ETF'lerine yaklaşık 700 milyon dolar giriş oldu. Bu da devam eden jeopolitik ve makroekonomik risklere rağmen dijital varlıklara olan ilginin yeniden canlanmasını gösteriyor.

