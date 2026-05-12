ABD Nisan enflasyonu açıklandı!

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), nisan ayında aylık bazda yüzde 0,6 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Piyasalarda TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,7 artması bekleniyordu.

2023'TEN BERİ EN YÜKSE SEVİYE

Açıklanan verilerle birlikte ABD'de yıllık enflasyon, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Verinin, savaşın ikinci ayını kapsayan döneme denk gelmesi dikkat çekti.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Buna göre çekirdek TÜFE nisan ayında aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,8 arttı.

Piyasalarda çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından piyasalarda gözler yeniden Federal Reserve (Fed) faiz politikasına çevrildi.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen çekirdek enflasyon verisinin Fed'in faiz indirimi sürecine ilişkin beklentileri etkileyebileceğini değerlendiriyor.