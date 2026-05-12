FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

ABD Nisan enflasyonu açıklandı!

ABD'de nisan ayı TÜFE verisi aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,8 ile açıklandı. Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyede olması dikkat çekti.

ABD Nisan enflasyonu açıklandı!
Rümeysa Ezgi Sivritepe
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), nisan ayında aylık bazda yüzde 0,6 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Piyasalarda TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,7 artması bekleniyordu.

ABD Nisan enflasyonu açıklandı! 1

2023'TEN BERİ EN YÜKSE SEVİYE

Açıklanan verilerle birlikte ABD'de yıllık enflasyon, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Verinin, savaşın ikinci ayını kapsayan döneme denk gelmesi dikkat çekti.

ABD Nisan enflasyonu açıklandı! 2

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Buna göre çekirdek TÜFE nisan ayında aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,8 arttı.

Piyasalarda çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

ABD Nisan enflasyonu açıklandı! 3

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından piyasalarda gözler yeniden Federal Reserve (Fed) faiz politikasına çevrildi.
Analistler, beklentilerin üzerinde gelen çekirdek enflasyon verisinin Fed'in faiz indirimi sürecine ilişkin beklentileri etkileyebileceğini değerlendiriyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de e-ticaret hacmi 2025'te 4,6 trilyon TL'ye ulaştıTürkiye'de e-ticaret hacmi 2025'te 4,6 trilyon TL'ye ulaştı
Emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli olduEmekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Fed Enflasyon abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.