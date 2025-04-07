Borsa dibi görüyor, Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı! Sert kayıplar yaşanmıştı ama 'Daha da kötüsü...'

2 Nisan tarihinde Donald Trump'ın gümrük tarifelerini açıklamasının ardından piyasalar adeta yokuş aşağı yuvarlanmaya başladı. ABD ve Çin borsaları sert kayıplara imza atarken yaşanan bu durum için "kara pazartesi" deniyor. Trump, hafta sonu yaptığı açıklamalarda piyasalardaki kayıptan ve yatırımcının tedirginliğinden endişe duymadığını "Bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak gerekir" sözleri ile ifade etti.

TİCARET SAVAŞLARI BÜYÜYOR...

Ticaret savaşları Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı tarifeler ile beraber Çin'in misillemesine karşılık hız kesmeden devam ederken analistler durumun endişe verici olduğunun da altını çiziyor.

Trump'ın kararları piyasalarda 'kara pazartesi' oluştururken Gazeteci Cüneyt Özdemir, dünya borsalarında yaşanan dev kayıpların ardından sosyal medya hesabı üzerinden peş peşe açıklamalarda bulundu.

"TÜRBÜLANSA HAZIR OLUN"

Özdemir, "ABD büyük bir 'kara pazartesi'ye gidiyor" diyerek durumun ehemmiyetine dikkat çekti ve yaşanabilecek kırılmalar için şu sözleri sarf etti:



"Türkiye, ABD ve Dünya büyük bir kırılmaya sürükleniyor…

Yeni bir çağa giriyoruz.

Türbülansa hazır olun!"

Durum için 'Ve ne yazık ki daha iyi günlerimiz' diyen Özdemir, "'Daha kötüsü olmaz' diyorsun 'daha da kötüsü oluyor' Bu sarmaldan nasıl çıkacağız bilmiyorum" şeklinde konuştu.

PİYASALARDA NELER OLUYOR?

5 Ağustos 2024 tarihinde de dünya borsalarında sert kayıplar yaşanmıştı. O tarihe benzeyen bir kayıp bugün de yaşanırken ABD borsalarında vadeli işlemlerde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybı yaşandı. Japonya borsasında ilk işlemlerde yüzde 8'i aşan bir düşüş meydana geldi.