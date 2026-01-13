FİNANS


Citigroup'tan şok işten çıkarma hamlesi

Citigroup, 2026 yılı sonuna kadar 20 bin pozisyonu ortadan kaldırmayı planlarken, bu hafta binlerce çalışanı işten çıkarma kararı aldı. Bankanın bu hamlesi, yeniden yapılanma ve maliyetleri düşürme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ezgi Sivritepe

ABD merkezli bankacılık devi Citigroup, küresel finans piyasalarını sarsan bir kararla binlerce çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Bankanın, 2026 sonuna kadar toplamda 20 bin pozisyonu ortadan kaldırmayı hedefleyen geniş kapsamlı yeniden yapılanma planının bir parçası olan bu hamle, maliyetleri düşürme ve karlılığı artırma amacını taşıyor. Bu hafta itibarıyla yaklaşık bin çalışanın işten çıkarılacağı belirtilirken, bu durum bankanın organizasyon yapısında önemli bir sadeleşmeye işaret ediyor.

Citigroup CEO'su Jane Fraser'ın 2021'de göreve gelmesiyle başlayan yeniden yapılanma süreci, bankanın performansının diğer ABD bankalarının gerisinde kalması üzerine hız kazanmıştı. Banka, özellikle teknolojiye yapılan yatırımları artırarak ve operasyonel süreçleri optimize ederek daha verimli bir yapıya kavuşmayı hedefliyor. Ancak bu dönüşüm, ne yazık ki, çalışan sayısında önemli bir azalmayı da beraberinde getiriyor.

Analistler, Citigroup'un bu kararının, küresel ekonomik belirsizlikler ve artan rekabet ortamında ayakta kalabilmek için atılan stratejik bir adım olduğunu belirtiyor. Bankanın, işten çıkarmaların yanı sıra, bazı birimlerini birleştirerek ve gereksiz harcamaları kısarak maliyetleri düşürmeye çalıştığı da ifade ediliyor. Bu durum, diğer büyük bankaların da benzer adımlar atabileceği yönünde spekülasyonlara yol açarken, finans sektöründe genel bir daralma beklentisini de beraberinde getiriyor.

Citigroup'un 2024 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 229 bin tam zamanlı çalışanı bulunuyordu. İşten çıkarma sayısının bu rakam üzerindeki etkisi önemli olacak. Banka yetkilileri, işten çıkarılan çalışanlara gerekli desteklerin sağlanacağını ve geçiş süreçlerinde yardımcı olunacağını belirtiyor. Ancak, bu büyük çaplı işten çıkarma, çalışanlar arasında büyük bir belirsizlik ve endişe yaratmış durumda.

Citigroup'un bu radikal kararı, bankacılık sektöründe bir dönüşümün işareti olarak değerlendirilebilir. Karlılık baskısı altında olan finans kuruluşlarının, benzer stratejilere başvurabileceği ve bunun da küresel işgücü piyasasında önemli değişikliklere yol açabileceği öngörülüyor. Citigroup'un yeniden yapılanma sürecinin sonuçları, sektördeki diğer oyuncular için de bir örnek teşkil edebilir.

