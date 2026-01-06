FİNANS

Dünya piyasalarında Venezuela etkisi! Ralli sürüyor, hisseler yükseldi

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından petrol ve savunma şirketlerinin hisseleri yükselişe geçti. Küresel piyasalarda devam eden olumlu hava izlenirken Borsa İstanbul da yakından takip ediliyor. 6 Ocak Salı günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. İşte detaylar...

Dünya piyasalarında Venezuela etkisi! Ralli sürüyor, hisseler yükseldi

ABD yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılması sonrası jeopolitik gelişmeler piyasaların odağına yerleşti.

Bölgedeki gerginlikler küresel piyasalarda risk iştahını etkilemezken, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerine de ilgi devam ediyor. Yapay zeka şirketlerinin, yatırımlarına devam edeceğine ve kazançlarını artıracağına yönelik beklentiler yeni yılda piyasalarda risk iştahının artmasını sağlayan önde gelen faktörler arasında yer alıyor.

Dünya piyasalarında Venezuela etkisi! Ralli sürüyor, hisseler yükseldi 1

NİSAN AYINDAN BERİ DESTEKLİYOR!

ABD Merkez Bankasına ilişkin (Fed) faiz indirim beklentileriyle yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş nisan ayından bu yana piyasaları desteklemeye devam ediyor.

PİYASALARI DESTEKLEYEN GELİŞMELER

Yatırımcılar, özellikle veri merkezleri ve gelişmiş bilgi işlem alanlarından gelen artan yapay zeka talebine yönelik pozisyon almaya devam ediyor. Fed'in para politikasındaki gevşemenin yanı sıra şirketlerin daha güçlü büyüme ve bilanço açıklayacağına yönelik öngörüler de piyasaları destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Dünya piyasalarında Venezuela etkisi! Ralli sürüyor, hisseler yükseldi 2

HİSSELER YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardında enerji şirketleri ve petrol piyasası odak noktası oldu. Trump'ın ülkenin petrol endüstrisine ABD'li şirketlerin dahil olacağını açıklamasıyla enerji hisselerinde görülen yükseliş de küresel piyasaları destekledi. Öte yandan jeopolitik gerilimlerin artması da savunma sanayi şirketlerinin hisselerine pozitif yansıdı.

Analistler, Venezuela'nın petrol endüstrisinin kötü durumda olduğunu belirterek, üretimin önemli ölçüde artması için yıllar ve büyük yatırımlar gerekebileceğini söyledi.

Dünya piyasalarında Venezuela etkisi! Ralli sürüyor, hisseler yükseldi 3

BELİRSİZLİK ARTTI MI?

Jeopolitik konular şu anda öne çıkmış olsa da ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının Fed San Francisco Şubesi tarafından yayımlanan bir araştırmada, büyük tarife artışının belirsizliği artırdığı, bunun da genel talebi azaltabileceği ve enflasyonun düşmesine yol açabileceği belirtildi.

Bu arada ABD'li çip üreticisi Nvidia, ajan tabanlı yapay zeka, fiziksel yapay zeka, otonom araç geliştirme, robotik ve biyomedikal gibi farklı alanlarda kullanılmak üzere yeni yapay zeka modelleri veri setleri ve araçlarını tanıttı.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen yıl aralıkta 47,9 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşirken, sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.
Dünya piyasalarında Venezuela etkisi! Ralli sürüyor, hisseler yükseldi 4

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,1770'te, dolar endeksi yatay seyirle 98,2 seviyesinde seyrediyor.
Altının onsu yüzde 0,5 artışla 4 bin 466 dolardan, gümüşün onsu yüzde 3,2 kazançla 78,6 dolardan işlem görüyor.

Dün jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yüzde 1,6 yükselerek 61,7 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,3 azalışla 61,5 dolarda seyrediyor. Bitcoin önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 93 bin 639 dolardan alıcı buluyor.

Dünya piyasalarında Venezuela etkisi! Ralli sürüyor, hisseler yükseldi 5

ABD BORSALARI REKOR KIRDI

New York borsası, dün enerji ve savunma sanayi şirketlerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyretti.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden Chevron'un hisseleri yüzde 5,1, ConocoPhillips'in hisseleri yüzde 2,6 ve Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 2,2, Halliburton'un hisseleri yüzde 7,8, Baker Hughes'un hisseleri de yüzde 4,1 yükseldi.

ABD'nin askeri müdahalesi sonrası savunma hisselerinde de alımlar öne çıktı. AeroVironment'ın hisseleri yüzde 16,1, Kratos'un hisseleri yüzde 13,4, General Dynamics yüzde 3,6 ve Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 2,9 değer kazandı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 1,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Dow Jones endeksi 49.209,95 puanla rekor seviyeyi test etti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Dünya piyasalarında Venezuela etkisi! Ralli sürüyor, hisseler yükseldi 6

ALMANYA'DA DAX ENDEKSİ ZİRVEDE

Avrupa borsaları, savunma sanayi hisseleri öncülüğünde haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı. Bölgede savunma hisselerindeki yükseliş endeksleri yukarıya taşırken, Alman savunma devi Rheinmetall'in hisseleri yüzde 9,55 yükseldi. Tank şanzıman üreticisi Renk'in hisseleri yüzde 8,02 ve Hensoldt hisseleri yüzde 7,98 artış kaydetti.

Fransız savunma sanayi şirketi Thales'in hisseleri günü yüzde 4,93, Safran'ın hisseleri yüzde 1,6, Dassault Systemes'in hisseleri yüzde 3,85 artışla kapattı.

İngiliz savunma devi BAE Systems'in hisseleri ise yüzde 5,83 ve İtalyan savunma ve havacılık şirketi Leonardo'nun hisseleri de yüzde 5,49 prim kazandı.

Öte yandan Alman borsasındaki yatırımcılar, 2025 yılının sonlarına doğru, Alman federal hükümetin borçla finanse ettiği milyarlarca Euro'luk altyapı ve savunma harcamaları ve bürokrasinin azaltılmasıyla Alman ekonomisinin canlanacağına dair beklentilerini giderek artırmıştı.

Dünya piyasalarında Venezuela etkisi! Ralli sürüyor, hisseler yükseldi 7

İLERLEME SAĞLANDI

Bu arada Avrupa Birliği (AB), Güney Ortak Pazarı (Mercosur) ülkeleri ile imzalanması planlanan ticaret anlaşmasında ilerleme sağlandığını bildirdi.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,34, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

Almanya'da DAX endeksi 24.872,92, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 45.849,76 puanla dün rekor seviyeyi test etti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Dünya piyasalarında Venezuela etkisi! Ralli sürüyor, hisseler yükseldi 8

ASYA'DA POZİTİF SEYİR

Asya borsalarında da teknoloji şirketlerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor. Analistler, Asya'daki teknoloji şirketlerinin ABD'deki teknoloji şirketlerine göre daha az talep gördüğünü belirterek, bölgedeki şirketlere talebin daha da artmasının beklendiğini söyledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi teknoloji, sanayi ve ihracat şirketlerindeki yükselişlerin etkisiyle 52.456,03 puanla rekor seviyeyi gördü. Güney Kore'de Kospi endeksi de 4.506,26 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kazandı.

Dünya piyasalarında Venezuela etkisi! Ralli sürüyor, hisseler yükseldi 9

YURT İÇİ PİYASALAR

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak 11.702,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi bugün ise yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyirle 13.321,00 puandan tamamladı.
Dünya piyasalarında Venezuela etkisi! Ralli sürüyor, hisseler yükseldi 10

Dolar/TL dün günü önceki kapanışın hemen altında 43,0173'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 43,0350'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Almanya'da enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

