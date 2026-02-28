FİNANS

Havayolu şirketi tamamen kapanıyor: İsmi 415 bin TL'ye satılacak

1994’te kurulan Güney Afrika merkezli South African Express’in tasfiye süreci yüzde 90 oranında tamamlandı. 2020’de iflas eden havayolu için yeniden başlatma girişimleri sonuçsuz kaldı. Marka adı ise 150 bin rand (415 bin TL) bedelle satışa sunulacak.

Cansu Çamcı

Pandemi döneminde iflas korumasına başvuran ve operasyonlarını durduran Güney Afrika merkezli South African Express için geri dönüş umutları tükeniyor. Yetkililer, tasfiye sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ve şirketin fiilen kapanacağını açıkladı.

1994'TE KURULDU, YILLARCA SORUN YAŞADI

Johannesburg’daki O.R. Tambo Havalimanı merkezli olarak 1994’te kurulan South African Express, ülke içinde bölgesel uçuşlar gerçekleştiriyor ve South African Airways’e feeder (uzun mesafeli uçuşları besleyen kısa mesafeli bağlantı uçuşu) sağlıyordu. Ancak şirket, yıllar boyunca finansal ve operasyonel sorunlarla gündeme geldi.

2018'DE UÇUŞ LİSANSI ASKIYA ALINDI

Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi, 2018’de bakım süreçlerindeki ciddi güvenlik riskleri nedeniyle şirketin faaliyet lisansını askıya aldı ve uçaklarını yere indirdi. Binlerce yolcu mağdur oldu.

2020'DE TÜM UÇUŞLARINI DURDURDU

Şirket Şubat 2020’de iflas korumasına başvurdu, Mart 2020’de ise tüm uçuşlarını durdurdu. Aynı yıl mahkemeden tasfiye kararı çıktı. Ancak sonraki yıllarda şirketi kurtarmaya yönelik çeşitli girişimler süreci uzattı.

SATIŞ GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLDU

2020’de bir yatırım fonu satın alma ilgisi gösterse de anlaşma gerçekleşmedi. 2022 ve 2024’te 10 milyon rand (28 milyon TL) fiyatla alıcı aransa da teklif çıkmadı. Mahkeme tasfiye işlemlerinin sürdürülmesine onay verdi.

TASFİYE NİSAN 2026'DA TAMAMLANACAK

Tasfiye memurları, sürecin büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. İşlemlerin Nisan 2026’da sona ermesi bekleniyor. Marka adı ise 150 bin rand (415 bin TL) bedelle satışa sunulacak.

ÇALIŞANLAR MAĞDUR OLDU

Şirketin varlıkları satılarak yaklaşık 3,7 milyon rand (10.2 milyon TL) alacaklılara ve çalışanlara dağıtılmak üzere ayrıldı. Ancak birçok eski çalışan, maaş ve tazminat ödemeleri nedeniyle yetkililere şikâyette bulundu.

KÜRESEL İFLAS DALGASI SÜRÜYOR

Son dönemde Spirit Airlines, Play Airlines ve Braathens Airlines gibi birçok bölgesel havayolu da iflas başvurusu yaptı. South African Express’in tamamen kapanması, pandemi sonrası toparlanamayan havayolları listesinin uzadığını gösteriyor.

