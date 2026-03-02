FİNANS

Katar’da üretim durdu! Avrupa’da doğal gaz fiyatları yüzde 48 yükseldi

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ile tanker trafiğinde aksama meydana geldi. Boğaz’ın kapatılması ile petrol fiyatları yükselmeye başladı. Öte yandan doğal gaz fiyatları da etkilenmeye başladı. Avrupa doğal gaz fiyatları sert yükseldi. Buna göre, Avrupa gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 48'i aştı.

ABD İle İsrail’in ortaklığında İran’a yapılan saldırılar devam ediyor. Orta Doğu’da yaşanan karmaşa yakından takip ediliyor. İran, saldırılar nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı kapattığını açıklamıştı. Boğaz’ın kapanması ile sonuçları da ortaya çıkmaya başladı.

Hürmüz Boğazı, Tahran’ın misilleme hamlesi sonucu kapatıldı. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ile bölgede 700 geminin beklediği öğrenilmişti. Ayrıca, petrol fiyatlarındaki yükselmesi ile akaryakıt fiyatlarının yükselmesi de bekleniyor.

LNG ÜRETİMİ DURDU

İran'dan fırlatılan İHA'lardan birinin Katar'da Ras Laffan Sanayi Şehri'nde Katar Enerji'ye (Qatar Energy) ait bir enerji tesisini hedef almasının ardından şirket, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini durdurduğunu açıkladı. Bu durum küresel LNG tedarikine yönelik endişeleri artırırken, fiyatlara da yansıdı.

DÜNYA PAZARINA BAĞLIYOR

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış LNG üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

AVRUPA’DA FİYATLAR YÜKSELECEK Mİ?

Dünyadaki LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20'si bu stratejik geçit üzerinden taşınıyor. En büyük LNG ihracatçılarından Katar'ın neredeyse tüm LNG ihracatı Boğaz üzerinden uluslararası müşterilerine ulaşıyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen LNG ticaretinin büyük kısmını Çin başta olmak üzere Asya'daki alıcılar oluştururken, küresel gaz piyasalarında tedarike yönelik olası aksaklıklar Avrupa başta olmak üzere fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

İKİ KATINA ÇIKABİLİR

Goldman Sachs'a göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin bir ay boyunca durdurulması, Avrupa'da gaz fiyatlarının iki katından fazla artmasına neden olabilir.

YÜZDE 30’A GERİLEDİ

Avrupa'nın gaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 30'un altına gerilemesi de fiyatları artırıyor. Gaz depolarındaki doluluk oranlarının düşmesi, Avrupa'nın uluslararası piyasalardan tedarik etmesi gereken LNG miktarını artırıyor.
Kaynak: AA






