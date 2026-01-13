Küresel merkez bankaları başkanlarından Powell için dayanışma bildirisi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) başkanlarının da aralarında bulunduğu 11 merkez bankası başkanının ortak bildirisinde, "Fed ve Başkanı Jerome Powell ile tam dayanışma içindeyiz." denildi.

"Merkez bankalarının bağımsızlığı, hizmet verdiğimiz vatandaşların çıkarları doğrultusunda fiyat, finansal ve ekonomik istikrarın temel taşıdır.” ifadesine yer verilen bildiride, bu nedenle, hukukun üstünlüğüne ve demokratik hesap verebilirliğe tam saygı gösterilerek bu bağımsızlığı korumanın çok önemli olduğu belirtildi.

Bildiride, Fed Başkanı Powell’ın dürüstlükle görevini yerine getirdiği, görevine odaklandığı ve kamu yararına sarsılmaz bir bağlılık gösterdiği savunularak, “Bizim için kendisi, birlikte çalışmış olan herkes tarafından en yüksek saygı gören, saygın bir meslektaşımızdır.” ifadesi kullanıldı.

"CEZAİ İDDİANAME TEHDİDİ"

Fed Başkanı Powell, Adalet Bakanlığının cuma günü Fed'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini duyurmuştu.

Celbin geçen yıl haziran ayında Senatonun Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı bir "cezai iddianame tehdidi" içerdiğini aktaran Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu anımsatmıştı.

Powell, Fed Başkanı dahil hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurgulayarak, "Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir." ifadesini kullanmıştı.

"Cezai suçlama tehdidi"nin asıl nedeninin, Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şu görüşleri paylaşmıştı:

"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in, faiz oranlarını, Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

Powell, görevini siyasi baskıdan veya kayırmacılıktan uzak bir şekilde, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlamaya odaklanarak yerine getirdiğini vurgulayarak, bunu sürdürmeye devam edeceğini bildirmişti.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır