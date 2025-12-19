1 Ocak itibarıyla başlıyor! Fatura noterde ortaya çıkacak: 1000 TL detayı var

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, araç satışlarında yeni bir dönem başlıyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak. Noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el araçların) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak.

BU DETAYA DİKKAT!

Tescil edilmiş araçların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devirlerinde bu harç alınmayacak.



Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre de noterler tarafından gerçekleştirilen tescil edilmiş araçların (ikinci el araçların) satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılacak.

Bu düzenleme ile birlikte 1 milyon liralık araç satışından 2 bin TL'lik harç alınacak.



GALERİLERE YETKİ BELGESİ

Öte yandan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme adına düzenlenen yetki belgeleri ile taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgelerinden 20 bin lira alınacak.