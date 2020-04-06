2. el araç alırken dikkat! Araç hacizli olabilir!

Aracın üzerinde herhangi bir yasal işlem olup olmadığının kontrol edilmesi güvenlik açısından oldukça önemlidir. Araç alımlarında ve mevcut araçların kontrolü için kişilerin artık notere gitmesine gerek kalmamıştır. Günümüz teknolojisinde araç haciz sorgulama işlemleri birkaç kolay adımla online ve SMS yoluyla yapılabilir.

Aracın üzerinde haciz ve rehin gibi durumların tespiti için EGM kontrolünde e-Devlet kanalına entegre edilen bir sorgulama sayfası oluşturulmuştur. Aynı zamanda vatandaşların kısa mesaj göndererek araç bilgilerini sorgulamasının önü açılmıştır. Peki, SMS ile sorgulama nasıl yapılır? Tramer sorgulama nedir? İşte, aracın üzerinde haciz olup olmadığına dair merak edilen bütün detaylar...

TRAMER NEDİR? TRAMER SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER), araçlara ait sigorta bilgilerinin tek bir merkezde toplanması amacıyla kurulmuştur. TRAMER sorgulaması ile araç hasar kaydı, mağdur bilgileri, araç trafik poliçesi ve araç kasko poliçesine dair bilgilere erişebilir. Aynı zamanda aracın daha önce kazaya karışıp karışmadığı bilgisi öğrenilebilir. Kaza yapan araca dair kaza tespit tutanağında yer alan kusur oranına ilişkin sorgulama yapılabilir.