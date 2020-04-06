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2. el araç alırken dikkat! Araç hacizli olabilir!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.04.2020 09:54 | Son Güncelleme

2. el araç alımlarında piyasasının renklenmeye başlaması fırsatçıları hareketlendirme yetti. 2. el araç alımlarında talebin artışı, dolandırıcıların akıllara durgunluk veren yöntemlere başvurusunun yolunu açtı. Bu nedenle taşıt almayı düşünen kişilerin mutlaka satın alacakları aracı kontrol etmeleri gerekir. Sorgulama işlemini vatandaşlar kendilerine kayıtlı olan araçları için yapabilirler.

2. el araç alırken dikkat! Araç hacizli olabilir!

Aracın üzerinde herhangi bir yasal işlem olup olmadığının kontrol edilmesi güvenlik açısından oldukça önemlidir. Araç alımlarında ve mevcut araçların kontrolü için kişilerin artık notere gitmesine gerek kalmamıştır. Günümüz teknolojisinde araç haciz sorgulama işlemleri birkaç kolay adımla online ve SMS yoluyla yapılabilir.

Aracın üzerinde haciz ve rehin gibi durumların tespiti için EGM kontrolünde e-Devlet kanalına entegre edilen bir sorgulama sayfası oluşturulmuştur. Aynı zamanda vatandaşların kısa mesaj göndererek araç bilgilerini sorgulamasının önü açılmıştır. Peki, SMS ile sorgulama nasıl yapılır? Tramer sorgulama nedir? İşte, aracın üzerinde haciz olup olmadığına dair merak edilen bütün detaylar...

TRAMER NEDİR? TRAMER SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER), araçlara ait sigorta bilgilerinin tek bir merkezde toplanması amacıyla kurulmuştur. TRAMER sorgulaması ile araç hasar kaydı, mağdur bilgileri, araç trafik poliçesi ve araç kasko poliçesine dair bilgilere erişebilir. Aynı zamanda aracın daha önce kazaya karışıp karışmadığı bilgisi öğrenilebilir. Kaza yapan araca dair kaza tespit tutanağında yer alan kusur oranına ilişkin sorgulama yapılabilir.

e-DEVLET ÜZERİNDEN ARAÇ HACİZ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından araç haciz sorgulaması yapmak için "Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-Haciz Araç)" sayfası oluşturulmuştur. Ancak bu sayfa üzerinden kişiler yalnızca kendi adına kayıtlı olan araçların bilgilerine erişebilirler.

  • Sorgulama işlemini yapmak için ilk adımda açılan sayfada "kimliğimi şimdi doğrula" butonuna basın.
  • Ardından kimlik doğrulama sistemi sayfası karşınıza çıkar. Bu sayfa üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş adımlarını tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı giriş seçeneklerini de kullanabilirsiniz.
    -Giriş adımını başarılı bir şekilde geçtikten sonra sayfanın alt kısmında bulunan "uygulamaya git" yazısına basarak İnteraktif Vergi Dairesi sayfasına yönlendirilmeyi bekleyin.
  • İnteraktif Vergi Dairesi sayfasına girdikten sonra; e-Haciz bilgileri başlığının altında sorgulama yapan kişinin adına düzenlenen araç kayıt sicillerine ulaşabilir.

KISA MESAJ İLE ARAÇ HACİZ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet ile entegre olarak yapılan online araç haciz sorgulama işleminin yanı sıra; SMS yoluyla da sorgulama adımları tamamlanabilir. Sorgulama için Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olmak üzere Türkiye'deki bütün operatörler kullanılabilir. Ancak bu noktada sorgulamanın ücretli olduğunun unutulmaması gerekir; sorgulama başına kişilerden 7 TL ücret talep edilir.

  • Telefonunuzdan mesaj bölümünü açın ve boş mesaj ekranına sorgulama yapılması istenen PLAKA NUMARASINI yazın.
  • Ardından mesajın alıcı bölümüne 5664'ü yazın ve kısa mesajı gönderin.

ARAÇ HACİZ KALDIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Aracın üzerindeki haciz kararının kaldırılması için üç yol sunulmuştur.

  • İlk yöntemde borcun ödenmesi gerekir. Borcun ödenmesi için yeniden yapılandırma ya da taksitlendirme yapılabilir.
  • İkinci yöntem ise; haciz kararını aldıran kurum ya da kişinin bu kararından vazgeçmesidir.
  • Son yöntemde; haciz kararını aldıran kurum ya da kişinin haciz kararını çıkarttığı araca ilişkin satış kararını 6 ay içinde vermemesi beklenir. Çünkü 6 ay süresince satış talebi iletilmeyen araçların haciz kararı otomatik olarak düşer.


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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araç, haciz,

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