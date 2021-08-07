2021 Transporter fiyat listesi ve kampanyalı fiyatları! 2021 Transporter fiyatları ne kadar?

Manuel vites seçeneğinin yanı sıra opsiyonel olarak otomatik vitesli şanzımanlı modeller araç satın almak isteyenlerin tercihine sunuluyor. Standart ve uzun şasi formu ile dikkat çeken 2021 Volkswagen Transporter fiyatları araç satın almak isteyenlerin yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor. İşte 2021 Transporter fiyatları…

Volkswagen markasının ticari sınıf modellerinden biri olan Transporter, geniş hacmi ile yük ve eşya taşımak için ideal araçlardan biri. Geniş bagaj hacmi, koltuklu arka kabin gibi geniş alan seçeneği sunan Transporter, 2021 yılı modelinde yenilenmiş iç ve dış tasarımı ile dikkat çekiyor. Spor ön tampon tasarımı görünümü, standart ve uzun şasesi, yenilikçi iç dijital göstergeler araca konfor sağlayan özellikler arasında yer alıyor.

150 HP beygir gücüne sahip TDI motor hacmi 2.0 olarak belirtiliyor. Kombi, pikap ve panelvan olarak üç farklı tasarımda sunulan 2021 Transporter modellerinin hepsinde aynı motor teknolojisi kullanılmış. 2.0 TDI motor dizel yakıt özelliği ile düşük yakıt tüketimi ile memnun ediyor. Yenilen direksiyon simidi deri ile kaplanarak radyo kontrol tuşları eklendi. Elektrikli klima sayesinde araç içi ısısını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İç kabin ve yük taşıma kısmında bulunan LED aydınlatmalar ile kullanıcılara günün her saati konfor sağlıyor. 2021 Transporter pikap modeli çift kabinli yolcu kısmı ve açık yük taşıma bölümüne sahiptir. Kombi ve panelvan modelleri kapalı kasa tasarımına sahiptir. Ticari sınıfın popüler araçlarından biri olan Volkswagen Transporter 2021 fiyatları şöyle:

TRANSPORTER 2021 GÜNCEL FİYATLARI

Volkswagen Transporter, yenilenen iç ve dış tasarımı ile 2021 yılında piyasa değerini korumaya devam edecek gibi görünüyor. Yük ve yolcu taşımaya elverişli tasarıma sahip Transporter 2021 modeli; elektrikli klima, ısıtmalı yan ayna, otomatik kapı ve arka kapı tasarımı ile konfor sağlıyor. Kısa ve uzun şasi seçenekleri ile işlemetlerin farklı ihtiyaçlarını karşılayan Transporter modellerinin koltuk sayısı çeşitlilik gösterir. Tek ve çift kabin pikap modelleri 2+1 ve 5+1 seçenekleri ile sunuluyor. Kombi modeller camlı tasarımı ile yolcu taşımak için konforlu bir ulaşım seçeneği. Panelvan modelleri ise kapalı kasa özelliği ile eşya taşımacılığı için ideal. Opak renk seçeneğine sahip modellere 5 bin TL ek ödeme yaparak metalik renge dönüştürebilirsiniz. Düz vites seçeneği ile üretilen 2021 Transporter modellerinde otomatik vites özelliği opsiyonel olarak sunuluyor. Satın alırken aracınıza otomatik vites özelliği eklemek istiyorsanız 20 bin TL ek ödeme yapmanız gerekiyor.

Transporter City Van 5+1/ Camlı Van (4+1) 2.0 TDI Standart Şasi 150PS 298.000 TL

Transporter City Van 5+1/ Camlı Van (4+1) 2.0 TDI Uzun Şasi 150PS 317.500 TL

Transporter Panel Van 2.0 TDI (2+1) Standart Şasi 110 PS 244.000 TL

Transporter Panel Van 2.0 TDI (2+1) Uzun Şasi 110 PS 250.500 TL

Transporter Panel Van 2.0 TDI (2+1) Standart Şasi 150 PS 266.500 TL

Transporter Pikap 2.0 TDI (2+1) Uzun Şasi Tek Kabin 110 PS 247.000 TL

Transporter Pikap 2.0 TDI (5+1) Uzun Şasi Çift Kabin 110 PS 261.500 TL



